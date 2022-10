Superman Cavilla powraca? Dwayne Johnson komentuje - czy chce zostać szefem DC?

fot. materiały prasowe

12 października odbyła się światowa premiera widowiska Black Adam. Z pierwszymi opiniami możecie zapoznać się tutaj. Wynika z nich, że scena po napisach wywołała największą ekscytację. Według doniesień pojawia się w niej Superman grany przez Henry'ego Cavilla, który zapowiada starcie z Black Adamem Dwayne'a Johnsona.

Superman potwierdzony?

O to też zapytano Dwayne'a Johnsona. Portal Entertainment Tonight podjął temat tego, czy Johnson brał udział w sprowadzeniu Henry'ego Cavilla do DCEU. Chociaż aktor dobierał słowa uważnie i dyplomatycznie, jego wypowiedź potwierdza obecność Supermana. Poruszył kwestię tego, że fani głośno domagali się powrotu Henry'ego Cavilla. Wcześniej plotkowano, że to Dwayne Johnson zmusił studio do działania.

- Mogę ci powiedzieć tak: celem Black Adama było rozbudowanie uniwersum DC nie tylko przez przedstawienie Black Adama, ale całej grupy JSA. Jak zawsze w Seven Buck Productions stawiamy fanów na pierwszym miejscu. A ci ciągle mówili o jednym. Pokazaliśmy Black Adama jako najpotężniejszą siłę nie do powstrzymania z naszej planety. Fani jednak z pasją pytali: Gdzie jest niepowstrzymana siła z uniwersum? Gdzie on jest? Wszyscy walczyliśmy o ten moment, więc powiem tak: witaj w domu.

DC jak MCU?

Dwayne Johnson uważa, że uniwersum DC nie będzie powielało tego, co zrobił Marvel.

- Nie chcemy być Marvelem. Chcemy być DC. Nie chcę ugryźć ich jabłka. Chcę wziąć nowe jabłko i stworzyć z niego coś nowego.

Dwayne Johnson szefem DC?

Podczas premiery zapytano Johnsona, czy chciałby tę pracę. Tak odpowiedział w rozmowie z Variety:

- Najlepszą pozycją dla mnie w DC jest rola doradcy. Kocham DC. To płynie w mojej krwi. Chcę pomóc tak, jak mogę – także w poszukiwaniu odpowiedniego przywódcy lub liderów.

Wspomniał, że dorastał z DC i czytał wszystkie komiksy. Zwłaszcza z Supermanem. Pamięta, jak pochłonął go Black Adam.

- Wyglądał fajnie, inaczej, jak twardziel. I miał brązową skórę. Automatycznie więc angażowałem się w jego historię. Jestem fanem DC na wskroś.

Crossover Marvela z DC jest możliwy? Johnson szczerze wierzy, że wszystko jest możliwe, gdy odpowiedni ludzie w określonym miejscu i z należytym przywództwem o tym porozmawiają.

Black Adam - premiera 21 października w kinach.

