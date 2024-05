Superman i Lois - długo wyczekiwana przez fanów postać w końcu pojawi się w serialu?

The CW

Reklama

Choć do premiery 4. i zarazem ostatniego sezonu serialu Superman i Lois pozostało jeszcze nieco czasu, do sieci raz po raz trafiają zdjęcia z planu produkcji The CW - nawet te pochodzące sprzed kilku tygodni. Najnowsze z nich może sugerować, że w finałowej odsłonie serii na ekranie ostatecznie pojawi się Steel - długo wyczekiwany superbohater DC, ten sam, w którego w filmie Stalowy rycerz z 1997 roku wcielił się Shaquille O'Neal.

Wykonana na planie serialu fotografia przedstawia grafiiti, na którym John Henry Irons pojawia się w ikonicznej zbroi Steela, natomiast na jego klatce piersiowej widzimy charakterystyczny symbol "S". Spójrzcie sami:

https://twitter.com/UniversoDCnauta/status/1781378017463562244

We wcześniejszych sezonach postać Ironsa przechodziła zasadniczą przemianę, jednak w stosunku do tej postaci nigdy nie użyto przydomku "Steel". Portretujący bohatera Wole Parks miał co prawda być jedną z ofiar cięć budżetowych w obsadzie, jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że aktorzy i aktorki, którzy w poprzednich odsłonach serii pojawiali się na ekranie, najprawdopodobniej powrócą do swoich ról w ramach gościnnych występów.

Nie jest więc wykluczone, że Parks wcieli się w inną wersję Ironsa, bądź po prostu portretowany przez niego bohater ostatecznie stanie się Steelem.

Arrowverse - najlepsze postacie uniwersum. Zwycięzca mógł być tylko jeden

27. Talia al Ghul

Zobacz także:

4. sezon Supermana i Lois zadebiutuje w stacji The CW jesienią.