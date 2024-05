Reverse-Flash powróci? Tom Cavanagh wystąpi w finale Superman i Lois

Fot. Materiały prasowe

Tom Cavanagh pojawi się w finale serialu Superman i Lois. Potwierdził to między innymi podczas FAN EXPO w Filadelfii. Jego najgłośniejszym występem w uniwersum DC z pewnością był Reverse-Flash. Nic więc dziwnego, że choć historia bohatera skończyła się we Flashu, fani zakładają, że być może będą mieli szansę znów zobaczyć aktora w tej roli. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że - biorąc pod uwagę fakt, że Superman i Lois rozgrywa się w swojej własnej, oddzielnej rzeczywistości - powróci jako wariant/doppelganger Harrisona Wellsa. Jak myślicie?

Warto też pamiętać, że Cavanagh chciał powrócić do roli Reverse-Flasha. Gdy serial Flash się zakończył, miał pomysł na spin-off z bohaterem: byłaby to "ludzka" historia, w której Reverse-Flash wbrew własnej woli zakochałby się w człowieku, co utrudniałoby mu powrót.

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia z finałowego sezonu Superman i Lois, który wyznacza oficjalny i definitywny koniec Arrowverse, ponieważ jest to ostatni serial związany z tym uniwersum.