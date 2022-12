Superman - kto zagra nowego Człowieka ze stali? Nasze propozycje

materiały prasowe

Wydawało się, że Henry Cavill wróci jako Superman w solowym filmie. Pojawił się ponownie w scenie po napisach filmu Black Adam, a potem na swoim Instagramie oficjalnie zapowiedział, że ta przygoda będzie kontynuowana. Miało to jednak miejsce jeszcze przed zatrudnieniem Jamesa Gunna i Petera Safrana na stanowisko szefów DC Studios. Wizja tego duetu zakłada nadejście wielu zmian, w tym prawdopodobnie pożegnanie się z aktorami, którzy obecni byli przy tworzeniu tego uniwersum od samego początku.

Wiemy zatem, że peleryna i symbol "s" na piersi bohatera trafi w ręce kogoś innego. James Gunn zapowiedział, że od dłuższego czasu pracuje nad scenariuszem filmu, natomiast nie został jeszcze wybrany reżyser do tego projektu. Wiemy o nim na razie tyle, że pokaże nam wczesne losy Supermana, ale nie będzie to w żadnym wypadku jego geneza (sytuacja zatem podobna, jak w przypadku ostatniego Batmana z Robertem Pattinsonem). To może sugerować nam, że odtwórca roli będzie nieco młodszy i takie też kryterium przyjęliśmy przy zabawie w fancastingi (przedział wiekowy 25-35). Nie braliśmy też pod uwagę aktorów czarnoskórych, ponieważ przynajmniej według informacji The Hollywood Reporter, projekt o tym Supermanie wciąż powstaje.

Superman - aktorzy, którzy mogą zagrać kultową rolę