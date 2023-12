Superman: Legacy - aktorki ze Strażników Galaktyki w obsadzie? James Gunn komentuje doniesienia

Źródło: Marvel

Jak donosi The Hollywood Reporter, do obsady Superman: Legacy dołączyły dwie aktorki, które współpracowały z Jamesem Gunnem przy serii Strażnicy Galaktyki. Są to Pom Klementieff i Miriam Shor. Dziennikarz THR nie dowiedział się, kogo grają.

Superman: Legacy - casting zdementowany

Rzadko się zdarza, by informacje Variety, Deadline czy THR były nieprawdziwe. Tak jednak twierdzi James Gunn, który momentalnie odniósł się do powyższego ogłoszenia w mediach społecznościowych. Powiedział wprost: doniesienia THR są w 100% nieprawdziwe. Najwyraźniej tym razem źródła dziennikarza były w błędzie.

- Pomimo tego, że Pom jest jedną z moich ulubionych aktorek, to jest w 100% nieprawda. Nie tylko Pom nie jest w obsadzie filmu, ale też w ogóle jej kandydatura nie była tematem rozmów. Nie mam też pomysłu, jaką rolę mogłaby grać. Chciałbym też znaleźć miejsce dla Miriam w DCU, może nawet w Legacy, ale obecnie nie została u nas obsadzona.

James Gunn ujawnił też, że większość muzyki do filmu została już napisana. Nie zdradził, kto jest kompozytorem. Mówi, że lubi mieć gotową muzykę, by puszczać ją aktorom na planie podczas kręcenia scen.

Superman: Legacy - fabuła, premiera

Superman: Legacy opowiada historię Supermana, który próbuje pogodzić swoje kryptońskie dziedzictwo z ludzką osobowością jako Clark Kent z Smallville w Kansasie. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego sposobu życia, kierowanego ludzką życzliwością w świecie, który uważa życzliwość za staroświecką.

Superman: Legacy ma premierę w 2025 roku w kinach.