Superman: Legacy - Bassem Youssef o kontrowersji. Tłumaczy swoją pomyłkę

DC

Reklama

Bassem Youssef opublikował wyjaśnienie i sprostowanie kontrowersji jakie wywołał wokół Superman: Legacy. Wrzucił je na swoje konto na Twitterze/X, sugerując, że Internet przekręcił fakty, jego słowa i zasadniczo wszystko.

Superman: Legacy - kontrowersje

Podkreślił na początku, że jest fanem Jamesa Gunna, uwielbia go i szanuje. Nie ma z nim żadnego problem i nie ma do niego żadnych pretensji. Gunn poza tym, że jest szefem DCU, jest też reżyserem i scenarzystą Superman: Legacy.

Aktor wyjaśnia, że w czerwcu 2023 roku, przed strajkiem aktorów, miał przesłuchanie do filmu o Supermanie. Jakąś godzinę po wysłaniu swojego castingu, dostał telefon od agenta o wirtualnym spotkaniu na Zoomie z Gunnem. Yoyssef uważa, że rozmowa przebiegła świetnie. Jako że dostał telefon i mógł z nim porozmawiać, on i jego agent uznali to za sukces, więc liczyli na więcej. Żadna propozycja roli nie padła - tak jak Gunn napisał w swoim wyjaśnieniu i jak informowały źródła portali.

Potem wybuchł strajk aktorów i nic się nie działo. 7 października udzielił wywiadu Piersowi Morganowi, w którym ostro wypowiadał się o konflikcie na Bliskim Wschodzie i wspierał Palestynę. Niedługi czas po tym wydarzeniu on i jego agent dostali telefon, że aktor nie jest już brany pod uwagę, bo scenariusz się zmienił. Z tego powodu sądził, że to z powodu wypowiedzi podczas tego wywiadu.

- Teraz rozumiecie, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Wyczucie czas było złe - nawet jeśli były zmiany w scenariuszu, to wyglądało źle, bo wielu ludzi straciło rolę z uwagi na swoje polityczne wypowiedzi.

Gdy sprawa jego wypowiedzi o stracie roli z powodów politycznych stała się wiralem, Youssefa wyjaśnia, że James Gunn zadzwonił do niego i mu wyjaśnił, że nigdy oficjalnie tej roli nie dostał. Jako reżyser robi próby przed kamerą, by sprawdzić chemię pomiędzy aktorami. Youseff wytłumaczył, dlaczego myślał inaczej i Gunn zrozumiał go i zgodził się, że to ma sens.

- To zostało po prostu źle rozegrane i wyczucie czasu było złe. Jak wspomniałem w wywiadzie, nie chcę sądzić, że ktoś miał tu złe intencję i myślę, że to po prostu zwyczajne przeoczenie. Mam nadzieję, że to prawda i nic więcej w tej sytuacji nie było.

Superman: Legacy - premiera w 2025 roku.