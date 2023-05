Superman: Legacy - kiedy rozpoczną się zdjęcia? Pada konkretny termin

DC

James Gunn, współzarządzający DC Studios, ma dla fanów dobrą wiadomość. W nowym filmiku dla portalu Wired poinformował, że Superman: Legacy rozpocznie zdjęcia w styczniu 2024 roku. Jego pełną wypowiedź możecie przeczytać poniżej.

Na tym samym nagraniu filmowiec zdradził, że są w trakcie nagrywania kwestii głosowych do serialu animowanego Creature Commandos, a także dodał, że pomaga scenarzystom przy innych projektach DCU.

Superman: Legacy - kiedy rozpoczną się zdjęcia?

Wired: Nad czym pracuje teraz James Gunn? James Gunn: Pracuję nad Superman: Legacy, do którego zdjęcia rozpoczną się w styczniu. Jestem w trakcie promowania Strażników Galaktyki 3. Nagrywamy głosu do naszego serialu animowanego Creature Commandos. No i pomagam pozostałym scenarzystom przy innych projektach osadzonych w uniwersum DC.

Superman: Legacy - co wiemy o filmie?

Na ten moment nic nie wiadomo o fabule Superman: Legacy. Wiemy jedynie, że tytułowy heros będzie młodszy, niż do tej pory widzieliśmy go na ekranie. To jest jeden z argumentów, dla których Henry Cavill nie mógł zagrać tej wersji, bo aktor ma już 40 lat.

Superman: Legacy to oficjalnie pierwszy nowy kinowy film budowanego DCU, którego współautorami są James Gunn oraz Peter Safran. Premiera ma odbyć się w lipcu 2025 roku w kinach.