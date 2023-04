Superman: Legacy - scenariusz filmu gotowy. Rusza preprodukcja

DC

James Gunn ogłosił na Twitterze, że scenariusz filmu Superman: Legacy jest już napisany i gotowy. Wyjaśnił, że dzięki temu przechodzi do rozpoczęciu procesu preprodukcji, czyli przygotowań do pracy na planie. W ramach tego etapu opracują wszelkie wizualne detale jak scenografia czy kostiumy, a le także to tutaj ruszy casting na rolę Człowieka ze stali, bo wiemy, że Henry Cavill na zawsze się z nią pożegnał. James Gunn jako reżyser widowiska będzie aktywnie częścią tego procesu.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1648310784651571200

Na ten moment nic nie wiadomo o fabule Superman: Legacy. Wiemy jedynie, że tytułowy heroes będzie młodszy, niż do tej pory widzieliśmy go na ekranie. To jest jeden z argumentów, dla których Henry Cavill nie mógł zagrać tej wersji, bo aktor ma już 40 lat.

Superman: Legacy to oficjalnie pierwszy nowy kinowy film budowanego DCU, którego współautorami są James Gunn oraz Peter Safran. Trafi on do kin na całym świecie w 2025 roku, wię zdjęcia najpewniej ruszą bliżej 2024 roku.