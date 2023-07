Superman: Legacy - kostium herosa może być inny niż do tej pory. Gunn sugeruje wersję stroju

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC

James Gunn jest aktywny w mediach społecznościowych. Na portalu Bluesky, który jest alternatywą dla ostatnio kontrowersyjnego Twittera, James Gunn opublikował zdjęcie animowanego Supermana w kostiumie z produkcji Maxa Fleischera z lat 40. XX wieku. Wszyscy zaczęli spekulować, że to może być istotna sugestia do tego, jak Człowiek ze Stali będzie wyglądać w Superman: Legacy. Ten kostium zdecydowanie odróżniłby Supermana od poprzedników z kinowego ekranu.

https://twitter.com/DCUSuperNews/status/1675665639539724288

Superman Maxa Fleischera

James Gunn wielokrotnie wypowiadał się o swoim podziwie dla pracy Fleschera. Jego zdaniem ten Superman to przykład dobrej adaptacji komiksowej postaci. 15 czerwca udostępniał on artykuł o tej postaci na Twitterze, a potem na początku lipca wrzucił tę grafikę. James Gunn doskonale wie, że każde jego słowo w mediach społecznościowych będzie analizowane, więc nie jest wykluczone, że tą grafiką chciał coś powiedzieć. Na ten moment to jednak plotka i spekulacja.

Gunn wspominał, że obecnie tworzony jest ogrom szkiców koncepcyjnych obrazujących rozmaite wizje na kostium Supermana w jego filmie. Prawdopodobnie jednak decyzji jeszcze nie podjęto.

Przypomnijmy, że David Corenswet zagra Supermana, a Rachel Brosnahan została Lois Lane. Prace na planie ruszą na początku 2024 roku. Premiera pod koniec 2025 roku.