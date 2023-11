Superman: Legacy - kiedy zobaczymy kostium? James Gunn dementuje kontrowersyjną plotkę

DC

Przygotowania do rozpoczęcia zdjęć na planie Superman: Legacy idą pełną parą. James Gunn jednak nie odcina się od medialnych doniesień i aktywnie je komentuje w mediach społecznościowych, pozwalając sobie również na to, by odpowiadać fanom na różne pytania.

Superman: Legacy - kontrowersje

Pojawiła się plotka z mało wiarygodnego źródła, że jednym z wątków w filmie ma być konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. To oczywiście wywołało kontrowersje z uwagi na to, co obecnie dzieje się pomiędzy Izraelem i Hamasem. Co na to James Gunn? Jest to fałszywa informacja i nie ma absolutnie żadnego związku z planowaną przez niego historią.

Superman: Legacy - kiedy zdjęcie kostiumu?

James Gunn nie ma dobrych wieści, bo twierdzi, że nie ma zamiaru ujawniać kostiumu Supermana przed startem promocji widowiska, czyli po zakończeniu zdjęć na planie. Nie ujawnił jednak, jak zamierza ukryć ten fakt w tajemnicy, gdy paparazzi będą próbowali zdobyć zdjęcie z planu.

Jaki to będzie kostium? Podpowiedzią może być ściana inspiracji do filmu z biura Jamesa Gunna, którą ujawnił niedawno na Instagramie. Widać wyraźnie, że na tych grafikach z komiksów Superman ma słynne majtki na kostiumie, których w poprzedniej adaptacjach nie uświadczyliśmy. Nie wiadomo jednak, czy na tym etapie James Gunn już podjął ostateczne decyzje dotyczące wyglądu stroju, ponieważ otwarcie tego faktu nie skomentował.

Superman: Legacy - premiera w lipcu 2025 roku.