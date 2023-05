Superman: Legacy - kto będzie złoczyńcą? Przeciek zdradza faworyta fanów DC

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC

Nowa plotka o Superman: Legacy pochodzi z dwóch sprawdzonych źródeł: Daniela Richtmana oraz Umberto Gonzaleza. Obaj powołując się na swoich niezależnych informatorów są pewni, że złoczyńcą filmu jest Brainiac.

Superman: Legacy - kim jest Brainiac?

Postać została wymyślona przez Otto Bindera i narysowana po raz pierwszy przez Ala Plastino. Pojawił się on w 242. zeszycie komiksu Action Comics z 1958 roku jako wróg Supermana. Potężny pozaziemski android jest znany jako członek grupy złoczyńców Legion of Doom, a jego supermoce są tak wielkie, że nie raz był wrogiem całej Ligi Sprawiedliwości. Ostatnio widzieliśmy go w wersji aktorskiej w serialu Krypton. Do tej pory jednak nigdy nie pojawił się w kinie.

James Gunn napisał scenariusz i wyreżyseruje film, który jest planowany na 2025 rok. Będzie to pierwsza kinowa produkcja zapowiedzianego uniwersum DCU, którego jest współtworzone przez Gunna i Petera Safrana. Trwa casting do głównych ról. Z przecieków wiemy, że są to Superman. Lois Lane i Lex Luthor.

