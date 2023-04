Aquaman - Jason Momoa zaskoczony sukcesem 1. części. Aktor o przyszłości w DCU

materiały prasowe

Jason Momoa w rozmowie z Men's Health poruszył temat Aquamana. Z obszernego wywiadu możemy dowiedzieć się między innymi tego, że artysta był zaskoczony, że pierwsza część odniosła taki sukces. Poniżej możecie zobaczyć, dlaczego.

Aktor wyznał także, dlaczego Aquaman to jeden z najtrudniejszych komiksowych bohaterów do pokazania, a także czego możemy oczekiwać, jeśli chodzi o jego przyszłość w DCU, nad którym pracują James Gunn i Peter Safran. Wygląda na to, że jest na co czekać!

fot. DC

Aquaman - aktor zaskoczony sukcesem 1. części

Dlaczego Jasona Momoę zaskoczył sukces Aquamana?

Jeśli mam być szczery, byłem absolutnie zdumiony, że Aquaman odniósł taki sukces. Robiłem rzeczy, które były niesamowite, ale nikt nigdy ich nie zobaczył, kompletnie nikogo nie obchodziły. Po prostu nie jesteś w stanie tego przewidzieć w tym biznesie. Nigdy nie wchodzę w projekt z myślą, że teraz zarobię na tym miliard dolarów. Po prostu pojawiam się i daję z siebie wszystko.

Aktor wyznał także, że Aquaman to jedna z najtrudniejszych postaci w historii komiksów:

To nie tak, że nie obchodzi mnie Aquaman; to świetna postać. Aquaman jest jedną z najtrudniejszych postaci w historii komiksów. Wyśmiewano się z niego, ale ja chciałem mu dać serce i duszę. W pewien sposób jestem dumny z tego, co osiągnąłem na tej płaszczyźnie. Czy czuję presję, jeśli chodzi o sukces sequela? Nie. Zrobiłem, co mogłem. Teraz jego losy są w rękach innych ludzi.

Aquaman 2

Warner Bros. nie wykorzysta materiałów aktora?

W artykule Men's Health (jak donosi portal Variety) można przeczytać: "Momoa mówi, że Warner Bros. kupiło, ale nie zastosowało się do jego treatmentu całkowicie".

Treatment, czyli tekst, który przedstawia fabułę filmu przed napisaniem scenariusza, aktor napisał z producentem Brianem Mendozą. Wiemy, że był w nim na przykład fragment, w którym bohater przemawia na U.N. o topnieniu lodowców. Momoa może być zawiedzony tym, że nie został wykorzystany, ponieważ proces tworzenia postaci jest dla niego równie ważny, co zagranie jej:

To powód, dla którego kocham reżyserię i tworzenie. Nie chcę być kimś, kto ma podejście: "Gram. Będę czekać w mojej przyczepie". Kocham to, że mogę dać z siebie wszystko dla czegoś, w co wierzę.

Jason Momoa - co czeka aktora w DCU?

Artysta powiedział magazynowi Total Film, że wierzy w to, że Aquaman będzie częścią DCU. Choć w związku z wielkim restartem uniwersum wiele projektów zostało anulowanych, a aktorów zwolnionych, Momoa zdradził Men’s Health, że jest bardzo, bardzo podekscytowany, jeśli chodzi o jego przyszłość w DC:

Nadchodzi wiele kozackich rzeczy.

Sam Peter Safran powiedział:

Nie mogę się doczekać współpracy z Jasonem przez wiele następnych lat. Byłbym szczęśliwy, gdyby odbyło się to w świecie Arthura Curry'ego, ale jeśli nadarzyłaby się inna okazja, znalazłbym dla niego kolejną świetną postać.