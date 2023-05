James Gunn ma w DCU "misję od Boga". Flash będzie motorem napędowym projektu?

DC/cbr.com

Szef Warner Bros. Discovery, David Zaslav, wziął wczoraj udział w konferencji podsumowującej bilans finansowy firmy z pierwszego kwartału 2023 roku. W trakcie tego spotkania decydent udzielił naprawdę mocnego poparcia dla kierujących DCU Jamesa Gunna i Petera Safrana, stwierdzając, że pierwszy z nich ma "misję od Boga". Zaslav z optymizmem patrzy w przyszłość przedsiębiorstwa, odnosząc się do premier takich filmów jak Flash, Barbie czy Superman: Legacy.

Mamy Jamesa Gunna i Petera Safrana, którzy bardzo ciężko pracują nad DCU, co będzie w istotnym stopniu napędzało wzrosty tej firmy. Z wielkim optymizmem spoglądamy na ten projekt. Pierwszy szkic scenariusza filmu Superman: Legacy jest już gotowy. Gunn ma misję od Boga. To naprawdę dobry moment, aby udowodnić, co mamy na pokładzie i jak silną w skali globalnej marką jest DC, co może mieć fundamentalne znaczenie dla długoterminowego, zrównoważonego wzrostu.

Zaslav przyznał też, że po "dwóch najgorszych latach" w historii firmy widać w niej aktualnie "znaczący rozmach twórczy":

Mamy już więcej lepszych filmów - ciężko pracowaliśmy nad ich poprawieniem, ulepszeniem i zainwestowaniem w nie. Już wcześniej podjęliśmy decyzję, że żaden z nich nie ukaże się, jeśli nie będzie w pełni gotowy. Mamy Barbie i Flasha, to dwa bardzo dobre filmy. Sądzę, że to, co nas czeka, zrobi dużą różnicę. Straciliśmy sporo pieniędzy w branży filmowej, dlatego dokonanie zwrotu jest dla nas tak ważne.

Flash wejdzie na ekrany kin 16 czerwca.