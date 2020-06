Superman & Lois - Kristin Kreuk o nowej wersji Lany Lang

Źródło: The CW

Kristin Kreuk przez siedem i pół sezonu serialu Tajemnice Smallville wcielała się w rolę Lany Lang, pierwszej miłości Clarka Kenta. W przyszłym roku w produkcji Superman & Lois pojawi się nowa wersja tej postaci, tym razem grana przez Emmanuelle Chriqui. Kreuk w wywiadzie dla TV Line została zapytana o to, co sądzi o powrocie tej bohaterki na ekran. Aktorka stwierdziła, że to świetna postać i ma nadzieję, że twórcy stosując swobodę w jej odniesieniu do komiksowego kanonu dostosują Lanę z nowego serialu do współczesnych zasad społecznych. Ponadto trzyma kciuki za Chriqui i jej kreację.

materiały prasowe

Oto oficjalny opis fabuły serialu:

W SUPERMAN & LOIS, po latach zmagań z maniakalnymi superzłoczyńcami, potworami siejącymi spustoszenie w Metropolis i najeźdźcami z kosmosu, którzy chcą zniszczyć rasę ludzką, najsłynniejszy superbohater świata, Człowiek ze Stali, znany również jako Clark Kent (Tyler Hoechlin) i najsłynniejsza dziennikarka komiksowa, Lois Lane (Elizabeth Tulloch), stają twarzą w twarz z jednym z największych wyzwań w historii - stresem i presją związaną z byciem rodzicami pracującymi w dzisiejszym społeczeństwie. Komplikując i tak już trudną pracę wychowywania dwóch chłopców, Clark i Lois muszą również zastanowić się, czy ich synowie Jonathan (Jordan Elsass) i Jordan (Alexander Garfin) mogą odziedziczyć supermoce ojca wraz z wiekiem. Po powrocie do Smallville, aby zająć się rodzinną firmą, Clark i Lois ponownie spotykają pierwszą miłość Clarka, Lanę Lang i jej męża strażaka, Kyle'a. Dorośli nie są jedynymi, którzy odkrywają na nowo stare przyjaźnie w Smallville, ponieważ synowie Kentów poznają ponownie Lanę i zbuntowaną córkę Kyle'a, Sarah. Oczywiście w życiu superbohatera nigdy nie ma nudy, gdy ojciec Lois, Generał Samuel Lane poszukuje Supermana, aby pomógł mu w walce ze złoczyńcą. Tymczasem powrót Clarka i Lois do idyllicznego Smallville zostaje wywrócone do góry nogami, gdy do ich życia wkracza pewien nieznajomy.

Superman & Lois - premiera serialu w styczniu 2021 roku.