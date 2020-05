Henry Cavill jako Superman? Trwają rozmowy! Gdzie może zagrać?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Warner Bros.

Henry Cavill negocjuje powrót do roli Supermana. Informację jako pierwszy podał portal Deadline.com, czyli jedno z najlepszych źródeł w popkulturze. Traktujemy to jako plotkę do czasu potwierdzenia jej przez Warner Bros., ale to źródło nie publikuje niesprawdzonych informacji. Czytamy, że rzecznik Warner Bros. odmówił komentarza.

Według ich źródeł nie chodzi o rolę w solowym Człowieku ze stali 2, bo taki projekt nie powstaje. Rozważają różne scenariusze, ale nie ma dokładnego potwierdzenia, w którym grupowym filmie uniwersum go zobaczymy, Może chodzić o Shazama 2 (w końcu Superman pojawił się w jednej scenie pierwszej części), Black Adama lub Aquamana 2, bo te trzy projekty są w najbliższej kolejności do produkcji. Prace na planie rozpoczną się, gdy będzie to bezpieczne, ponieważ zostały opóźnione z powodu pandemii koronawirusa.

fot. Warner Bros.

Przed producentami stoi wyzwanie dopracowania terminarza tak, by Henry Cavill był dostępny, ponieważ ma czasochłonne zobowiązania wobec Wiedźmina Netflixa.

Czekamy na potwierdzenie informacji. W relacji dziennikarzy nie ma wzmianki o tym, że może chodzić o dokrętki do Ligi Sprawiedliwości, ponieważ wcześniej inni mówili, że podobno nie wchodzą w grę. Jednak na obecnym etapie braku wiedzy wszystko jest możliwe.