Superman & Lois - zdjęcia z planu. Człowiek ze stali w nowym kostiumie

Twórcy Superman & Lois zapowiadali, że Człowiek ze stali będzie musiał dostać nowy kostium. Ten, który przygotowano do gościnnych występów nie nadawał się do regularnej pracy nad całym sezonem. Oczywiście nadal jest to Superman, więc zmiany w kostiumie wydają się kosmetyczne. Dzięki kanadyjskiej stronie CanadaGrahps możemy zobaczyć mniej więcej jak to wygląda.

Prace na planie trwają, a główne role ponownie grają Tyler Hoechlin i Elizabeth Tulloch. Według informacji premiera jest zaplanowana na początek 2021 roku.

Superman & Lois - o czym serial?

Przypomnijmy, że serial opowiada o trudnościach bycia pracującym rodzicem. Clark jest superbohaterem, a Lois wziętą dziennikarką. Razem mają dwójkę dzieci i to jest najtrudniejsze wyzwanie ich życia.

