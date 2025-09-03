Reklama
Kontynuacja Supermana zapowiedziana. Gunn podaje datę premiery

James Gunn zapowiedział w poście na X konkretną datę premiery dla kontynuacji Supermana. David Corenswet powróci do roli Człowieka ze Stali latem 2027 roku.
Tomasz Hudyga
DCU superman: man of tomorrow james gunn
Superman fot. materiały prasowe
David Corenswet wkrótce znów założy czerwone spodenki, ponieważ sequel letniego hitu Jamesa Gunna Superman trafi do kin za niecałe dwa lata.

Reżyser i współszef DC Films, James Gunn, ogłosił w środę na platformie X oficjalny tytuł i datę premiery projektu. Superman: Man of Tomorrow pojawi się w kinach 9 lipca 2027 roku. Post można zobaczyć poniżej:

W sierpniu dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, David Zaslav, osobiście poinformował, że Gunn powróci jako scenarzysta kontynuacji. Film zarobił tego lata ponad 600 milionów dolarów w światowym box office.

Serii komiksowych o Clarku Kencie z podtytułem Man of Tomorrow było kilka, więc nie sposób powiedzieć, na której z nich James Gunn będzie bazował kolejny film, jeżeli w ogóle. Warto zaznaczyć, że 2020 roku pojawił się film animowany o tym samym tytule, opowiadający o początkach Człowieka ze Stali. Nicholas Hoult potwierdził, że pojawi się w filmie, a grafika w poście  zapowiadającym produkcję sugeruje, że być może w kontynuacji przyjdzie nam zobaczyć Lexa Luthora w jego ikonicznej komiksowej zbroi. 

Źródło: variety.com

Tomasz Hudyga
