Daily Planet ma nowego właściciela. Nawet Superman jest zdziwiony

DC

Daily Planet to główna agencja informacyjna w Metropolis w DC Universe; w ostatnim czasie dziennik znalazł się na językach konkurencji po tym, gdy zdemaskowano kilka skandali związanych z właścicielem czy członkami redakcji (jeden z reporterów został zdemaskowany jako złoczyńca, Red Cloud).

Teraz nowym właścicielem firmy został... Jimmy Olsen. Historycznie rzecz biorąc, The Daily Planet było najczęściej własnością Morgana Edge'a (ten pojawił się wprowadzony przez Jacka Kirby'ego w Superman's Pal, Jimmy Olsen #133), innymi właścicielami byli też Lex Luthor (próbował zamknąć gazetę) oraz Perry White, wieloletni redaktor naczelny, a nawet Bruce Wayne (przed wydarzeniami z Flashpoint).

Jimmy Olsen dowiedział się, że jest spokrewniony z Luthorem i uzyskał dostęp do rodzinnego funduszu powierniczego. Szantażując swojego krewnego, Olsen zmusił go do finansowania The Daily Planet w nieskończoność. Luthor sam ustanowił Olsena szefem i zapewnił, że wszyscy współpracownicy będą mogli zachować pracę po przechytrzeniu wieloletniego nemezis Supermana, Red Cloude'a (Robinson Goode).

DC