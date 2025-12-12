Nowa gra twórców Baldur's Gate 3. Brutalny zwiastun Divinity

Kadr z oficjalnego zwiastuna: https://www.youtube.com/watch?v=Kz5lWeGhq2o

W zwiastunie nowej gry Larian Studios widać najpierw mężczyznę skutego łańcuchami. Później sceneria zmienia się drastycznie. Przenosimy się w sam środek czegoś, co wygląda jak festiwal. Radosna muzyka i tańce to jednak tylko pozory. Na placu mieści się konstrukcja, którą uczestnicy zamierzają podpalić. Gdy materiał zostaje z niej ściągnięty, oczom uczestników zabawy ukazuje się ten sam człowiek, którego widzowie widzieli na początku. Po chwili jego nagie ciało zaczynają trawić płomienie. Jego krzyki bólu są przeplatane zachwyconymi odgłosami oglądających go ludzi. Na koniec jakaś tajemnicza siła wydostaje się z płonącego człowieka i ziemi, atakując obecnych.

Brutalny zwiastun nowego Divinity

Zwiastun robi wrażenie. Nie tylko jest bardzo dopracowany wizualnie, ale również poważny i brutalny. W pamięć szczególnie zapada moment, w którym w tłumie widzimy płaczącą dziewczynkę. Widz na pierwszy rzut oka mógłby pomyśleć, że dziecko jest przerażone sceną i współczuje mężczyźnie. W rzeczywistości jednak pragnie, by matka wzięła je na barana, żeby mogła lepiej widzieć. To chyba najlepiej pokazuje, z jaką produkcją mamy do czynienia. Ekscytację widzów tylko podsyca fakt, że Larian Studios dało nam niedawno wybitne Baldur's Gate 3.

Co wiemy o nowej odsłonie Divinity?

W komunikacie prasowym jest więcej informacji na temat nowego Divinity:

„Bogowie milczą. Rivellon krwawi. Nowe moce się budzą. Zbudowane przez zespół, który stworzył Baldur's Gate 3, Larian Studios uwalnia swoją ambicję, by dostarczyć graczom grę RPG o większym rozmachu i głębi niż kiedykolwiek wcześniej” – czytamy w nim.

W jaki sposób nowa gra Larian Studios jest połączona z uniwersum Divinity? Ponoć gracze, którzy nie znają poprzednich części, będą w stanie cieszyć się produkcją, jednak fani marki znajdą w niej więcej smaczków. Studio pragnie połączyć w niej wszystko, co zrobiło wcześniej, w jednym miejscu. To też pierwsza część serii, która będzie nazwana po prostu Divinity.

To jest Divinity, które zawsze chcieliśmy stworzyć i będziesz się przy nim świetnie bawić.