Ostatecznym wrogiem Supermana może nie być Brainiac czy Luthor, tylko sama ludzkość

DC ogłosiło oficjalnie powstanie 3-częściowej miniserii Superman: Space Age, za którą będą odpowiadać niezwykle cenieni w branży i wielokrotnie nagradzani scenarzysta Mark Russell i rysownik Mike Allred. Nadchodząca historia ma rzucić nowe światło na całą mitologię Człowieka ze Stali i prześledzić ewolucję postaci na przestrzeni dekad, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń, do których doszło tuż przed słynnym Kryzysem na Nieskończonych Ziemiach. Opowieść ta zasugeruje także, że ostatecznym przeciwnikiem herosa może być sama ludzkość.

W opisie fabuły cyklu czytamy:

Poznajcie Clarka Kenta, młodego reportera, który właśnie odkrył, że świat zbliża się ku zagładzie (Kryzys na Nieskończonych Ziemiach), a on sam nie może nic z tym zrobić. To wygląda na zadanie dla jego alter ego... Supermana! (...) Po latach ukrywania się młody przybysz z Kryptona spełni życzenie swoich ojców i zaprezentuje się światu jako pierwszy superbohater Ery Kosmicznej. Gdy upływają kolejne dekady, a na Ziemi pojawiają się coraz to nowsze zagrożenia, protagonista zastanawia się, które z nich doprowadzi do śmierci jego i jego najbliższych. Superman odkryje, że nawet dobre intencje mogą spotkać się ze sprzeciwem - świat wokół niego zamienia się w miejsce skazane na autodestrukcję, podczas gdy on sam powinien temu przeciwdziałać.

Zobaczcie materiały promocyjne:

Superman: Space Age - materiały promocyjne

Rozpisany na 80 stron zeszyt Superman: Space Age #1 ukaże się w USA 26 lipca.

