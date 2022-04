Wonder Woman wsparła osoby transpłciowe. Zachęca małego chłopca do wyrażenia prawdziwego siebie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wonder Woman w świecie DC raz jeszcze opowiedziała się za prawami osób transpłciowych. Doszło do tego w zeszycie Sensational Wonder Woman Special #1, w którym protagonistka zachęciła przebranego w strój bohaterki małego chłopca, Willa, do wyrażenia prawdy o sobie samym. Amerykańskie portale popkulturowe odczytują całą scenę w sposób jednoznaczny - jako kolejny dowód na to, że najsłynniejsza z komiksowych heroin nieustannie walczy o lepszą sytuację ludzi reprezentujących różnorakie mniejszości seksualne.

We wchodzącej w skład wspomnianego wyżej tomu historii o tytule Hell Hath No Flurry zobaczyliśmy chłopca, który postanowił udać się do szkoły przebrany za Wonder Woman. W ten sposób stał się on obiektem żartów ze strony jego kolegów (ukazanych w kostiumach m.in. Green Lanterna czy Robina), którzy wyśmiewali sam fakt założenia stroju kobiety; jeden z rówieśników stwierdził nawet:

Wonder Woman? Serio? Nie jesteś nawet na tyle twardy, by być żeńską postacią!

W tej samej szkole doszło jednak do ataku złoczyńcy Blue Snowmana (który, na marginesie, sam jest antagonistą ze zmienną tożsamością płciową), z którym koniec końców starła się przybywająca na miejsce Diana. Już po pojedynku z antagonistą Will, zaintrygowany słowami, które protagonista wypowiedziała w kierunku swojego przeciwnika, wyznał w rozmowie z główną bohaterką, że "zakładanie takich strojów jak twój pomaga mi bardziej poczuć się prawdziwym sobą".

Powyższa sekwencja wyraźnie sugeruje, że chłopiec już teraz kwestionuje własną tożsamość płciową i szuka sposobów na wyrażenie siebie. Wonder Woman postanowiła pomóc Willowi, oddają mu własną tiarę i dodając, że na nią "zasłużył".

Przypomnijmy, że w serii Nubia and the Amazons do świata komiksowej Wonder Woman wprowadzono już transpłciowe Amazonki. W dodatku powyższa scena z Willem może być także subtelnym komentarzem do niedawnych wydarzeń z Teksasu, którego konserwatywny gubernator, Greg Abbott, przygotował specjalną ustawę penalizującą przeprowadzanie transpłciowych "eksperymentów" na dzieciach - w rzeczywistości akt prawny miał odnosić się do rodziców, którzy posyłali swoje pociechy do różnorakich placówek medycznych oferujących możliwość zmiany płci.

