Superman - od tej sceny James Gunn zaczął prace. Nicholas Hoult o inspiracjach i najlepszym Lexie Luthorze

Prace na planie przyszłorocznego filmu Superman rozpoczęły się na dobre. James Gunn zdradził, że ekipa stawiła się już w komplecie w norweskiej prowincji Svalbard, gdzie właśnie powstają pierwsze sceny produkcji - jak wyjawia sam reżyser, mają one przedstawiać Człowieka ze Stali przybywającego do słynnej Fortecy Samotności. Twórca dodał, że kręcąc te sekwencje, chciał oddać klimat Arktyki; Svalbard był w jego ocenie najlepszą z możliwych lokacji.

Z kolei ekranowy Lex Luthor, Nicholas Hoult, wziął udział w podcaście Inside of You with Michael Rosenbaum, w którym rzucił nowe światło na portretowaną przez siebie postać i przygotowania do roli. Aktor ujawnił, że poddał się intensywnemu treningowi fizycznemu, do czego zmotywowała go legendarna seria komiksowa All-Star Superman, której autorami są Grant Morrison i Frank Quitely:

Tak, trenowałem. W All-Star Superman jest taki fragment, w którym główny bohater mówi, że jego muskulatura jest efektem ciężkiej pracy. Potraktowałem to wyznanie jako inspirację.

Hoult zabrał nas również za kulisy castingu do roli Lexa Luthora:

James zrobił na mnie ogromne wrażenie, szczególnie poprzez swoją umiejętność do zamiany każdej sytuacji w dobrą zabawę i akcentowaniu potrzeby próbowania nowych rzeczy w danej chwili. Krzyczał zza monitorów: "Teraz powiedz to zdanie!". Albo: "Zrób to!". To dawało mi wielką przyjemność.

Na koniec aktor wyznał, że pierwszym Lexem Luthorem, którego zobaczył na ekranie, był ten w wersji portretowanej przez Michaela Rosenbauma (przypomnijmy: prowadzącego podcast) w serialu Tajemnice Smallville - w jego ocenie to "najlepszy" Luthor:

Richarda Donnera Miałem wtedy chyba 11 albo 12 lat. Obejrzałem ten serial i po raz pierwszy zobaczyłem Supermana i Lexa we wszystkich tych opowieściach. Później oglądałem filmyi inne produkcje. Uwielbiam twój występ jako Lexa. Tak, był najlepszy. Obdarzyłeś tę postać taką głębią i urokiem. Ta zdolność do momentalnej przemiany, która sprawiała, że był tak potężnym i niebezpiecznym antagonistą... Tak, uwielbiam to, co zrobiłeś.

Superman - obsada. Aktorzy i postacie, w które się wcielają

David Corenswet jako Clark Kent/Superman

Superman wejdzie na ekrany kin 11 lipca 2025 roku.