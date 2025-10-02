DC i Marvel znów to zrobili. Fani liczyli na ten powrót
Po raz pierwszy od dekad przyjdzie nam obserwować komiksowe spotkanie Supermana i Spider-Mana. Po sukcesie ostatnich crossoverów DC i Marvel wydadzą nową serię z jednymi z najbardziej ikonicznych superbohaterów.
W tym roku rywalizujące wydawnictwa, DC i Marvel połączyły siły przy crossoverze Deadpoola i Batmana Było to sporą atrakcją dla fanów – Najemnik z Nawijką spotkał się z Mrocznym Rycerzem, a w dodatkowych opowieściach pojawili się m.in. Kapitan Ameryka u boku Wonder Woman czy Daredevil, który znalazł nowego sprzymierzeńca w Green Arrowie. Dwóch największych superbohaterów Marvela i DC nie pojawiło się jednak w tych crossoverach, a to dlatego, że dostaną oni swoją serię w przyszłym roku.
Giganci komiksowi właśnie ogłosili, że w marcu 2026 roku DC wyda pierwszy zeszyt Superman/Spider-Man, a miesiąc później, w kwietniu, Marvel Comics opublikuje kolejną historię jako Spider-Man/Superman. Na razie nie podano informacji o zespołach twórczych ani fabule, ale jeśli wierzyć temu, co Marvel i DC zaprezentowali ostatnio przy Batman/Deadpool, można zakładać, że będzie to coś kreatywnego.
To jednak nie wszystko. Zanim nowe komiksy trafią na półki, wydawnictwa planują wznowienia klasycznych historii sprzed 50 lat gdzie Peter Parker i Clark Kent spotkali się po raz pierwszy. Wszystko rozpocznie się 7 stycznia 2026 roku, gdy DC opublikuje Superman vs. The Amazing Spider-Man #1. Następnie, 4 lutego, ukaże się DC and Marvel Present: Superman and Spider-Man Treasury Edition #1, które – jak podano w komunikacie prasowym – jest w rzeczywistości przedrukiem Marvel Treasury Edition #28, przywracającym do sklepów kolejne klasyczne, od dawna niedostępne spotkanie bohaterów.
Crossovery bohaterów Marvel i DC, o których marzą fani
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1954, kończy 71 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1962, kończy 63 lat