DC i Marvel znów to zrobili. Fani liczyli na ten powrót

Po raz pierwszy od dekad przyjdzie nam obserwować komiksowe spotkanie Supermana i Spider-Mana. Po sukcesie ostatnich crossoverów DC i Marvel wydadzą nową serię z jednymi z najbardziej ikonicznych superbohaterów.
Tomasz Hudyga
superman 
Spider-Man komiksy crossover
Superman/Spider-Man Marvel/DC
W tym roku rywalizujące wydawnictwa, DC i Marvel połączyły siły przy crossoverze Deadpoola i Batmana Było to sporą atrakcją dla fanów – Najemnik z Nawijką spotkał się z Mrocznym Rycerzem, a w dodatkowych opowieściach pojawili się m.in. Kapitan Ameryka u boku Wonder Woman czy Daredevil, który znalazł nowego sprzymierzeńca w Green Arrowie. Dwóch największych superbohaterów Marvela i DC nie pojawiło się jednak w tych crossoverach, a to dlatego, że dostaną oni swoją serię w przyszłym roku.

Giganci komiksowi właśnie ogłosili, że w marcu 2026 roku DC wyda pierwszy zeszyt Superman/Spider-Man, a miesiąc później, w kwietniu, Marvel Comics opublikuje kolejną historię jako Spider-Man/Superman. Na razie nie podano informacji o zespołach twórczych ani fabule, ale jeśli wierzyć temu, co Marvel i DC zaprezentowali ostatnio przy Batman/Deadpool, można zakładać, że będzie to coś kreatywnego.

To jednak nie wszystko. Zanim nowe komiksy trafią na półki, wydawnictwa planują wznowienia klasycznych historii sprzed 50 lat gdzie Peter Parker i Clark Kent spotkali się po raz pierwszy. Wszystko rozpocznie się 7 stycznia 2026 roku, gdy DC opublikuje Superman vs. The Amazing Spider-Man #1. Następnie, 4 lutego, ukaże się DC and Marvel Present: Superman and Spider-Man Treasury Edition #1, które – jak podano w komunikacie prasowym – jest w rzeczywistości przedrukiem Marvel Treasury Edition #28, przywracającym do sklepów kolejne klasyczne, od dawna niedostępne spotkanie bohaterów.

Crossovery bohaterów Marvel i DC, o których marzą fani

Batman i Wolverine

Batman i Wolverine
fot. DC i Marvel
Źródło: comicbookmovie.com

Tomasz Hudyga
superman 
Spider-Man komiksy crossover
