Superman - drugi, arcypotężny złoczyńca w filmie? Wygląd kojarzycie, ale postaci możecie nie znać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC

Reklama

Wiemy już, że głównym złoczyńcą filmu Superman ma być portretowany przez Nicholasa Houlta Lex Luthor. Jak się jednak teraz okazuje, w produkcji w reżyserii Jamesa Gunna może pojawić się także drugi, potężny antagonista, który odciśnie trwałe piętno na ekranowych wydarzeniach. Według scoopera Can We Get Some Toast będzie nim klon i jednocześnie sobowtór (doppelgänger) Człowieka ze Stali, przy czym nie chodzi tu o Bizzaro, a o Ultramana.

W komiksach DC widzieliśmy kilka postaci noszących ten przydomek; Gunn w DCU najprawdopodobniej zdecyduje się na wykorzystanie Ultramana w wersji wzorowanej na inkarnacji złoczyńcy z Ziemi-3, liderze grupy złoczyńców o nazwie Syndykat Zbrodni, który uosabia ideały będące zaprzeczeniem życiowych i moralnych zasad samego Supermana.

Według ostatnich doniesień do powołania Ultramana do istnienia doprowadzi właśnie Lex Luthor, który wykorzysta w tym celu DNA Clarka Kenta.

Ultraman w komiksach

Ultraman w komiksach DC

DC - najgroźniejsi i najpotężniejsi złoczyńcy multiwersum. Tę listę stworzyło samo wydawnictwo

Antymonitor – posiada moc emitowania ogromnych fali antymaterii, które niszczą kolejne światy; złoczyńca wchłania jednocześnie całą „pozytywną” materię kosmosu. Główny antagonista legendarnego komiksu „Kryzys na Nieskończonych Ziemiach”.

Zobacz także:

Film Superman powstaje obecnie w norweskim Svalbardzie. Premierę zaplanowano na 11 czerwca 2025 roku.