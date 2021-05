Superman vs. Lobo - będzie nowa seria. Sporą rolę odegrają media społecznościowe

DC

DC oficjalnie ogłosiło powstanie serii Superman vs. Lobo, za którą odpowiadają scenarzyści Tim Seeley i Sarah Beattie oraz rysowniczka Mirka Andolfo. Wiemy już, że cykl będzie złożony z 3 odsłon i ukaże się od szyldem skierowanego do dojrzałych czytelników Black Label. Intrygujące jest to, że poza starciem ostatnich synów Kryptona i Czarnii w opowieści tej zadebiutuje zupełnie nowe bóstwo, Numen, rządzące poprzez... media społecznościowe i zazdrosne o popularność obu tytułowych postaci.

Tak prezentuje się opis fabuły pierwszego zeszytu:

Numen jest najpopularniejszą istotą w kosmosie, bogiem rozsadzającym wszystkie media społecznościowe - nie przyjmie on dobrze wzrostu zainteresowania działaniami Supermana i Lobo. Sprawy skomplikuje również doktor Flik, naukowiec zdeterminowana do zbadania ostatnich synów Kryptona i Czarnii. Czego może ona dowiedzieć się o herosie, którego planeta została zniszczona, gdy był dzieckiem, i o naprawdę niedobrym chłopcu, który dąży do zniszczenia wszystkiego wyłącznie dla zabawy?

Zobaczcie materiały promocyjne:

Superman vs. Lobo #1 - plansze

Zeszyt Superman vs. Lobo #1 ukaże się w Stanach Zjednoczonych 24 sierpnia.