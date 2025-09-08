Superman z większym zyskiem netto niż filmy Snydera. Fanatycy reżysera tracą argumenty
Fanatyczni wielbiciele Zacka Snydera od miesięcy prowadzą negatywną kampanię wobec Supermana. Twierdzą, że film jest gigantyczną klapą, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Variety podaje, że zyski będą większe niż przy hitach Snydera.
Według danych prestiżowego portalu Variety film Superman ma przynieść około 125 mln dolarów zysku. Chodzi więc o kwotę, która idzie do kieszeni studia po odliczeniu wszelkich kosztów. Dla porównania Człowiek ze stali przyniósł tylko 42,7 mln dolarów zysku netto, a Batman v Superman 105,7 mln dolarów. Oba hity Zacka Snydera poradziły sobie więc słabiej niż nowy Superman.
Tym samym fanatycy reżysera stracili argument o tym, że Superman - ich zdaniem - jest klapą. Podawali te informacje w mediach społecznościowych po tym, jak zmieniali wyniki Człowieka ze stali, biorąc pod uwagę inflację. Zysk netto to jednak konkretne, twarde dane, które są nie do podważenia.
Sukces Supermana i Warner Bros.
To nie jedyny sukces Warner Bros. w 2025 roku. Chociaż zaczęli od dwóch klap - Mickey 17 i The Alto Knights, które przyniosły straty finansowe w wysokości przynajmniej 110 mln dolarów - potem pojawiły się same hity. Według danych Variety następujące filmy przyniosą określone zyski netto:
- Grzesznicy — około 60 mln dolarów zysku.
- Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi — około 75 mln dolarów zysku.
- Zniknięcia — około 65 mln dolarów zysku. Film jest nadal w kinach i dobrze sobie radzi, więc kwota może jeszcze wzrosnąć.
- F1: Film — umowa dystrybucyjna filmu Apple'a dała im 34 mln dolarów zysku.
Są to wyniki tylko z kin. Dodatkowo zyski zostaną powiększone o sprzedaż w VOD, Blu-ray oraz prawa do emisji w telewizjach na całym świecie. Nie podano wyników Minecrafta, który przyniesie największy zysk Warner Bros
Źródło: variety.com
