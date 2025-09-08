Superman z większym zyskiem netto niż filmy Snydera. Fanatycy reżysera tracą argumenty

Fot. Materiały prasowe

Według danych prestiżowego portalu Variety film Superman ma przynieść około 125 mln dolarów zysku. Chodzi więc o kwotę, która idzie do kieszeni studia po odliczeniu wszelkich kosztów. Dla porównania Człowiek ze stali przyniósł tylko 42,7 mln dolarów zysku netto, a Batman v Superman 105,7 mln dolarów. Oba hity Zacka Snydera poradziły sobie więc słabiej niż nowy Superman.

Tym samym fanatycy reżysera stracili argument o tym, że Superman - ich zdaniem - jest klapą. Podawali te informacje w mediach społecznościowych po tym, jak zmieniali wyniki Człowieka ze stali, biorąc pod uwagę inflację. Zysk netto to jednak konkretne, twarde dane, które są nie do podważenia.

Sukces Supermana i Warner Bros.

To nie jedyny sukces Warner Bros. w 2025 roku. Chociaż zaczęli od dwóch klap - Mickey 17 i The Alto Knights, które przyniosły straty finansowe w wysokości przynajmniej 110 mln dolarów - potem pojawiły się same hity. Według danych Variety następujące filmy przyniosą określone zyski netto:

Grzesznicy — około 60 mln dolarów zysku.

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi — około 75 mln dolarów zysku.

Zniknięcia — około 65 mln dolarów zysku. Film jest nadal w kinach i dobrze sobie radzi, więc kwota może jeszcze wzrosnąć.

F1: Film — umowa dystrybucyjna filmu Apple'a dała im 34 mln dolarów zysku.

