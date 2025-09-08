Reklama
placeholder

Superman z większym zyskiem netto niż filmy Snydera. Fanatycy reżysera tracą argumenty

Fanatyczni wielbiciele Zacka Snydera od miesięcy prowadzą negatywną kampanię wobec Supermana. Twierdzą, że film jest gigantyczną klapą, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Variety podaje, że zyski będą większe niż przy hitach Snydera.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  superman 
box office
Superman - driver Fot. Materiały prasowe
Reklama

Według danych prestiżowego portalu Variety film Superman ma przynieść około 125 mln dolarów zysku. Chodzi więc o kwotę, która idzie do kieszeni studia po odliczeniu wszelkich kosztów. Dla porównania Człowiek ze stali przyniósł tylko 42,7 mln dolarów zysku netto, a Batman v Superman 105,7 mln dolarów. Oba hity Zacka Snydera poradziły sobie więc słabiej niż nowy Superman.

Tym samym fanatycy reżysera stracili argument o tym, że Superman - ich zdaniem - jest klapą. Podawali te informacje w mediach społecznościowych po tym, jak zmieniali wyniki Człowieka ze stali, biorąc pod uwagę inflację. Zysk netto to jednak konkretne, twarde dane, które są nie do podważenia.

Sukces Supermana i Warner Bros.

To nie jedyny sukces Warner Bros. w 2025 roku. Chociaż zaczęli od dwóch klap - Mickey 17 i The Alto Knights, które przyniosły straty finansowe w wysokości przynajmniej 110 mln dolarów - potem pojawiły się same hity. Według danych Variety następujące filmy przyniosą określone zyski netto:

  • Grzesznicy — około 60 mln dolarów zysku.
  • Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi — około 75 mln dolarów zysku.
  • Zniknięcia — około 65 mln dolarów zysku. Film jest nadal w kinach i dobrze sobie radzi, więc kwota może jeszcze wzrosnąć.
  • F1: Film — umowa dystrybucyjna filmu Apple'a dała im 34 mln dolarów zysku.

Są to wyniki tylko z kin. Dodatkowo zyski zostaną powiększone o sprzedaż w VOD, Blu-ray oraz prawa do emisji w telewizjach na całym świecie. Nie podano wyników Minecrafta, który przyniesie największy zysk Warner Bros

Źródło: variety.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  superman 
box office
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,3

2025
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Superman Sci-Fi

Najnowsze

1 Na noże 3
-

To może być najlepszy film z serii Na noże. Pierwsze recenzje filmu Żywy czy martwy

2 The Paper
-

Czy The Paper godnie zastąpi kultowe Biuro? Krytycy wydali werdykt

3 Wonder Man
-
Plotka

Wonder Man bez żadnego cameo postaci z MCU? Ta plotka niepokoi

4 Nuremberg
-

Russell Crowe, gwiazda Białego lotosu i polska legenda z szansami na Oscara? Ten film podbił TIFF

5 Doktor Doom
-
Plotka

Avengers: Doomsday z 2 legendami Marvela? Jedna z nich (znów) imponuje muskulaturą

6 Ministranci
-

Ministranci – zwiastun polskiego filmu. Dzieciaki w walce z Kościołem niczym Robin Hood

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e172

Moda na sukces

s03e01

s38e165

Zatoka serc

s12e22

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e01

s2025e179

The Lead with Jake Tapper

s01e21

s01e91
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ray Fisher
Ray Fisher

ur. 1987, kończy 38 lat

Martin Freeman
Martin Freeman

ur. 1971, kończy 54 lat

Gaten Matarazzo
Gaten Matarazzo

ur. 2002, kończy 23 lat

David Arquette
David Arquette

ur. 1971, kończy 54 lat

Ella Rae Peck
Ella Rae Peck

ur. 1990, kończy 35 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

5

Afryka Express: kto odpadł z programu?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV