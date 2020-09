Supernatural, Wychowane przez wilki i The Outpost - co w kolejnych odcinkach seriali? [ZDJĘCIA]

The CW

Serial Supernatural powraca 8 października z ostatnimi odcinkami finałowego, 15. sezonu. Tego dnia ukaże się 14. epizod ostatniej odsłony. Został on zatytułowany Last Holiday. W nim Sam (Jared Padalecki) i Dean (Jensen Ackles) odkrywają leśną nimfę (gościnnie Meagan Fey) mieszkającą w bunkrze, która jest zdeterminowana, by chronić swoją rodzinę za wszelką cenę. Zdjęcia z epizodu są dostępne poniżej.

Natomiast 17 września zadebiutuje 6. odcinek serialu Wychowane przez wilki zatytułowany Lost Paradise. W nim po odzyskaniu połączenia ze swoim stwórcą Matka jest zdezorientowania odkrywając w sobie uczucia, których nie była świadoma. W tym czasie Marcus, Sue i ich ludzie zbliżają się do osady. Zdjęcia z epizodu w poniższej galerii.

8 października swoją premierę będzie miał 1. odcinek 3. sezonu serialu The Outpost. Został on zatytułowany For the Sins of Your Ancestors. W nim Talon musi znaleźć sojuszników, aby stanąć do walki ze zbuntowanymi Czarnokrwistymi. Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia z epizodu.