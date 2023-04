Suzume - są oceny krytyków. Wizualna i emocjonalna perełka

fot. screen z YouTube

Suzume to najnowsze dzieło Makoto Shinkai, który pracował wcześniej między innymi nad takimi filmami jak Twoje imię, 5 centymetrów na sekundę i Ogród słów. Suzume opowiada o nastolatce, która pewnego dnia spotyka chłopaka, szukającego tajemniczych drzwi. Gdy siedemnastoletnia bohaterka wreszcie je znajduje i postanawia otworzyć, przyciągnięta bijącą od nich mocą, dochodzi do katastrofy: w całej Japonii zaczynają otwierać się kolejne drzwi, siejąc zniszczenie. Dziewczyna będzie musiała zamknąć portale, zanim będzie za późno.

W sieci znaleźć można już recenzje widowiska, które na ten moment może pochwalić się 95% pozytywnymi recenzjami w serwisie Rotten Tomatoes (83 pozytywne i 4 negatywne), co przekład się na średnią ocenę na poziomie 7.80/10. Jeśli zaś chodzi o wynik publiczności, to pokazuje on 98% pozytywnych ocen.

Suzume - recenzje krytyków

Krytycy nie mają wątpliwości, że to piękna emocjonalna podróż, a do tego animacja na bardzo wysokim poziomie, która zachwyca oko. Zdaniem jednego z oceniających, to najbardziej złożony film Shinakai'a, a emocjonalna strona wybrzmiewa, bo czuć w tym tytule kawałek jego osobistej historii. Chwalone są ambicje twórcy, które może czasami sięgają zbyt daleko, ale ostatecznie jest to zdaniem krytyków warte docenienia, że w produkcji kierowanej jednak do młodszych odbiorców, porusza się takie tematy. Film olśniewa swoim urokiem i zachwyca rozmachem, ale to nie tylko perełka do podziwiania, to też kompetentna fabuła z refleksją dotyczącą traumy i straty. Jak czytamy w jednej z recenzji, reżyser oddaje cześć swojemu mistrzowi, Hayao Miyazakiemu, jednocześnie prezentując swój własny styl. Czytamy, że anime jest w dobrych rękach na kolejne lata.

W negatywnych recenzjach czytamy, że scenariusz filmu nie do końca się sprawdza, że Shinkai rzuca zaklęcie, ale magia szybko zanika. Tutaj padają sugestie, że prócz strony wizualnej, treść nie ma wiele więcej do zaoferowania. Dostaje się głównie scenariuszowi, który też potraktował pobieżnie psychologię postaci. Czytamy, że szkoda talentu reżysera na takie pisarstwo.

fot. Aniplex // CoMix Wave Films

Masayoshi Tanaka odpowiada za projektowanie postaci, Kenichi Tsychiya jest reżyserem animacji, a Takumi Tanji jest dyrektorem artystycznym. Film został wyprodukowany przez CoMix Wave Films i Story Inc., a dystrybucją zajmuje się Toho.

Suzume - data premiery w Polsce

Suzume zadebiutuje w polskich kinach już 21 kwietnia 2023 roku.