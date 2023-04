Suzume – reżyser objaśnia główne wątki fabuły. W filmie nadzieja zmierzy się z tragedią

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Suzume to nadchodząca produkcja anime, która przedstawi tytułową nastolatkę podróżującą po dotkniętej katastrofą Japonii. Dziewczyna głęboko wierzy w uratowanie kraju przed całkowitą dewastacją. Akcja filmu rozgrywa się w następstwie trzęsienia ziemi z 2011 roku, które spustoszyło japoński region Tohoku. Historia w dużej mierze skupia się na tematach straty, żalu, ale także nadziei na lepsze jutro.

Suzume – objaśnienie fabuły

Reżyser wyznał w wywiadzie dla Variety, że kluczowe w nakręceniu tego projektu było doświadczenie trzęsienia ziemi we wschodnim Tohoku. Tragedia, która wydarzyła się w 2011 roku, miała druzgocący wpływ na Japończyków, co wpłynęło również na reżyserię Makoto Shinkai. Filmowiec przyznał, że zaczął się zastanawiać nad sposobem poradzenia sobie z katastrofą. Kluczowe okazało się pytanie: „Jak w tragicznych okolicznościach odnaleźć nadzieję?”. Wszystkie te rozważania przełożyły się na Suzume.

Film rozpoczyna scena, w której bohaterka poszukuje swojej matki. Poniekąd odzwierciedla to dramat ludzi dotkniętych trzęsieniem i wywołanym przez nie tsunami, które skutecznie zmyło miasta wzdłuż wybrzeża. Wówczas wszystko to, co się znajdowało w okolicy, zostało zrównane z ziemią. Shinkai próbował wizualnie pokazać, jak wyglądałby świat bez ingerencji człowieka. Dlatego zostawił zarośnięte trawą pole, po którym błądziła dziewczyna.

By całkowicie nie poddać się przygnębiającemu wydźwiękowi fabuły, Shinkai dodał elementy, wskazujące na poszukiwanie nadziei. W końcowej scenie nastolatka kieruje podbudowujące słowa do siebie samej: „Pewnego dnia dorośniesz, zakochasz się w ludziach i zakochasz się w sobie”. Poza tym filmowiec zdecydował się na dodanie humorystycznego bohatera, czyli krzesła z trzema nogami. Brakuje mu jednej nogi, co wskazuje na niszczące skutki tsunami, ale dla filmowca jest metaforą utraty Suzume. W filmie obserwujemy, jak kompani wyruszają w podróż i pomimo zadr, wciąż są w stanie zawalczyć o satysfakcjonujące życie.

Suzume wykorzystuje krajobrazy Japonii, w tym zabytki, Górę Fuji, ale także ruiny, które są niechlubną częścią kraju. Shinkai chciał reprezentować ojczyznę i przedstawiać jej obecny stan. Dla filmowca pokazane ruiny są "metaforą ran i blizn samego kraju, z których część jest wynikiem klęsk żywiołowych, a część zwykłego ludzkiego zachowania i spadku liczby ludności".

Suzume zadebiutuje w polskich kinach już 21 kwietnia 2023 roku.