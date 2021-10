Sweet Home - sezon 2. bez głównego bohatera? Zmiany w obsadzie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Sweet Home to południowokoreański serial Netflixa w apokaliptycznym klimacie. Fabuła skupia się grupie ludzie, którzy zamieniają się w dzikie potwory i sieją terror. Cha Hyun-soo (Song Kang) i jego sąsiedzi walczą o przetrwanie i zachowanie człowieczeństwa. Sweet Home zyskało popularność na całym świecie i dotarło do listy TOP 10 Netflixa w 70 krajach. Fani z niecierpliwością czekali na informacje o potencjalnej kontynuacji.

Jak poinformowało JTBC News, tylko dwie aktorki z oryginalnej obsady pojawią się w wyczekiwanym sequelu, co oznaczałoby, że Song Kang, Lee Do Hyun, Go Min Si nie wystąpią w 2. sezonie. Zespół produkcyjny wciąż finalizuje skład aktorów i planuje dodać nowe postacie. Co więcej, media podzieliły się informacją, że sequel Sweet Home może zostać nakręcony w nadchodzącą zimę. Twórcy popularnego thrillera rozpoczną swoją produkcję między innymi z bohaterkami pierwszego sezonu - Lee Si Young i Park Gyu Young.

fot. Netflix

Lee Si-young wcieliła się w rolę Seo Yi-Kyung, strażaczki i byłej oficer sił specjalnych. I choć nie jest główną bohaterką, to nie można oderwać od niej wzroku. Częściowo wynika to z siły, jaką prezentuje. 38-letnia aktorka rozpoczęła przygotowania do trudnych scen akcji sześć miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć. Wcześniejsza kariera bokserska i związane z tym wygrane mistrzostwa na pewno ułatwiły jej pracę nad tak niesamowitą sylwetką.

fot. Netflix

Park Gyu-young zagrała Yoon Ji Soo, basistkę, która wprowadziła się do kompleksu apartamentów po samobójstwie swojego chłopaka.

Po ujawnieniu plotek o Sweet Home 2, #SongKang stał się trendującym tematem na Twitterze. Fani okazują ogrom emocji i dezaprobatę, podkreślając to, że serial Netflixa nie będzie już taki sam bez głównego bohatera. Data premiery nie jest jeszcze znana.