Świat Akwilonu: nadchodzi nowe, komiksowe uniwersum fantasy

Na Świat Akwilonu składa się sześć serii (podzielonych na podcykle): Elfy, Krasnoludy, Orki i gobliny, Magowie, Wojny Arranii oraz Ziemie Ogona. Pięć pierwszych rozgrywa się na Ziemiach Arrana, a ostatnia na Ziemiach Ogona. W chwili obecnej wszystkie cykle liczą łącznie ponad dziewięćdziesiąt albumów.

Świat Akwilonu wymyślili dwaj francuscy scenarzyści specjalizujący się w opowieściach mitycznych, baśniowych i fantastycznych: Jean-Luc Istin i Nicolas Jarry, którzy do współpracy zaprosili kilku innych scenarzystów oraz wielu doświadczonych rysowników.

Wydawnictwo Egmont zaplanowało na 31 maja br. premierę dwóch cykli ze świata Akwilonu: Elfy oraz Krasnoludy. W czerwcu ukażą się kolejne dwa albumy o tych rasach, a w lipcu trzeci o elfach i pierwszy z cyklu Orki.

Krasnoludy. Tom 1. Redwin z Bractwa Kuźni - okładka

Świat Akwilonu - o dwóch pierwszych albumach

W albumie Elfy: Kryształ Niebieskich Elfów – pierwszym tomie cyklu poświęconym tej rasie – na odległej wyspie dochodzi do rzezi elfów. Kto i po co dopuścił się tak strasznego czynu na pokojowo nastawionych istotach? Elfka Lanawyna i jej przyjaciel, człowiek Turin, rozpoczynają śledztwo. Szybko się orientują, że chodzi o szeroko zakrojony spisek, który może zagrozić pokojowi i doprowadzić do powrotu mrocznych mocy. Czy bohaterowie zdołają zapobiec wojnie, a jednocześnie ocalić własne życie?

Kolejną rasą zamieszkującą Arranię są krasnoludy. To istoty zdolne zarówno do najlepszych, jak i najgorszych czynów. Same siebie określają synami boga Yjdada. Krasnoludy to niezwykli rzemieślnicy, architekci, kupcy i doświadczeni wojownicy. Największe budowle współczesnego świata są ich dziełem. Synowie Yjdada są równie solidni, co głupio zawzięci i uparci, gdyż to rasa pełna sprzeczności. Krasnoludy są rządzone przez ponadpaństwowe bractwa, przynależność do których dziedziczy się po przodkach. Najważniejsze z nich to Bractwo Kuźni, Bractwo Tarczy, Bractwo Świątyni, Bractwo Monety i Bractwo Wykluczonych.

Tom pierwszy serii o krasnoludach, zatytułowany Krasnoludy: Redwin z Bractwa Kuźni opowiada o Redwinie, niepokonanym w dziesiątkach pojedynków krasnoludzkim wojowniku. Teraz czeka go walka, która zdecyduje o przyszłości krain napadniętych przez hordy ożywionych trupów. Redwin wspomina swoją trudną i pełną goryczy drogę na szczyt sławy. Ma już dość przelewania krwi, czy znajdzie więc siłę na stawienie czoła przerażającemu wrogowi?