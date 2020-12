Świąteczny szok z Kristen Stewart online. Jest polska data premiery VOD; gdzie będzie można obejrzeć?

Hulu

Świąteczny szok z Kristen Stewart i Mackenzie Davis w rolach głównych lada moment trafi do dystrybucji online w Polsce. Jak udało się nam ustalić, premiera VOD odbędzie się 22 grudnia. W ten dzień produkcja znajdzie się w ofercie następujących platform: Chili, Rakuten, iTunes, Google Play, Vectra, Multimedia i Orange.

Świąteczny szok - o czym jest film?

Ta komedia romantyczna opowiada historię związku Abby (Stewart) i Harper (Davis). Druga z nich postanowi zabrać ukochaną na święta Bożego Narodzenia do rodzinnego domu - problem polega na tym, że kobieta jak do tej pory nie przyznała się przed rodzicami do swojego homoseksualizmu. Początkowo bohaterki starają się ukrywać tajemnicę, jednak z czasem taki obrót spraw zaczyna im coraz bardziej ciążyć. W dodatku konserwatywna rodzina Harper wydaje się żyć pod dyktando konserwatywnych wymogów, które nie do końca oddają to, kim jej członkowie są w głębi siebie.

Świąteczny szok - obsada

Na ekranie poza Stewart i Davis pojawią się także m.in. Aubrey Plaza, Mary Steenburgen, Victor Garber, Alison Brie i Dan Levy.

Świąteczny szok - zwiastun