To ona zostanie nową dziewczyną Bonda? Bezos naciska - kandydatka idealna

Właśnie pojawiła się kolejna kandydatka na nową dziewczynę Bonda. Faworytką szefa Amazona, Jeffa Bezosa, jest nie kto inny jak sama Sydney Sweeney. Jedna z największych gwiazd młodego pokolenia zdążyła nawet skomentować rozpalające sieć rewelacje.
Piotr Piskozub
Serwis Variety opublikował dziś obszerny wywiad z Sydney Sweeney. W rzeczonej rozmowie znajduje się jeden fragment, który w błyskawicznym tempie podbija sieć: gwiazda Euforii może być faworytką Jeffa Bezosa do roli nowej dziewczyny Bonda w filmie szykowanym przez Denisa Villeneuve'a. Szef Amazona, na którego ślubie niedawno gościła aktorka i który jest z nią powiązany biznesowo przez nową linię bielizny, ma "naciskać" na jej kandydaturę - dla wielu internautów byłby to wybór idealny.

Dziennikarz portalu postanowił skonfrontować Sydney Sweeney z rzeczonymi spekulacjami. Zachowanie aktorki jest dość wymowne: choć unika ona jednoznacznej odpowiedzi, komentatorzy w sieci nie mają złudzeń, że to jedyna część wywiadu, w której rozmówczyni Variety zachowuje się tak, jakby nie wiedziała co powiedzieć:

Nie mogę. (7 sekund pauzy - przyp. aut.) Nie wiem... (10 sekund pauzy - przyp. aut.) Szczerze mówiąc, nie znam wszystkich plotek o Bondzie, ale zawsze byłam wielką fanką tej serii, jestem nią podekscytowana i ciekawa, co teraz z nią zrobią. 

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że wybór Sweeney na nową dziewczynę Bonda rozpaliłby internet do czerwoności. Z drugiej strony serwis World of Reel zwraca uwagę, że w ostatnim czasie za aktorką ciągnie się szereg nieprzewidzianych kontrowersji, jak choćby społeczny odbiór reklamy dżinsów firmy American Eagle czy ujawnienie informacji, iż młoda gwiazda była w zeszłym roku zarejestrowaną wyborczynią Partii Republikańskiej. Ten fakt i zarazem wspomnianą reklamę spodni komplementował sam Donald Trump. 

Data premiery filmu Bond 26 nie jest jeszcze znana. 

Nowa dziewczyna Bonda - faworytki bukmacherów 

arrow-left 18. Anya Taylor-Joy (kurs: +1400) fot. materiały prasowe arrow-right
18. Anya Taylor-Joy (kurs: +1400)
17. Rachel Zegler (+1200)
16. Naomi Scott (+1100)
15. Jenna Ortega (+1000)
14. Saoirse Ronan (+900)
13. Emma Mackey (+800)
12. Phoebe Dynevor (+700)
11. Meg Bellamy (+650)
10. Florence Pugh (+600)
9. Zendaya (+600)
8. Ana de Armas (+550)
7. Marisa Abela (+500)
6. Dua Lipa (+400)
5. Michelle Keegan (+350)
4. Kaya Scodelario (+300)
3. Jodie Comer (+200)
2. Nicola Coughlan (+175)
1. Sydney Sweeney (+150)

Źródło: Variety/World of Reel

