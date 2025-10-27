To ona zostanie nową dziewczyną Bonda? Bezos naciska - kandydatka idealna

American Eagle

Serwis Variety opublikował dziś obszerny wywiad z Sydney Sweeney. W rzeczonej rozmowie znajduje się jeden fragment, który w błyskawicznym tempie podbija sieć: gwiazda Euforii może być faworytką Jeffa Bezosa do roli nowej dziewczyny Bonda w filmie szykowanym przez Denisa Villeneuve'a. Szef Amazona, na którego ślubie niedawno gościła aktorka i który jest z nią powiązany biznesowo przez nową linię bielizny, ma "naciskać" na jej kandydaturę - dla wielu internautów byłby to wybór idealny.

Dziennikarz portalu postanowił skonfrontować Sydney Sweeney z rzeczonymi spekulacjami. Zachowanie aktorki jest dość wymowne: choć unika ona jednoznacznej odpowiedzi, komentatorzy w sieci nie mają złudzeń, że to jedyna część wywiadu, w której rozmówczyni Variety zachowuje się tak, jakby nie wiedziała co powiedzieć:

Nie mogę. (7 sekund pauzy - przyp. aut.) Nie wiem... (10 sekund pauzy - przyp. aut.) Szczerze mówiąc, nie znam wszystkich plotek o Bondzie, ale zawsze byłam wielką fanką tej serii, jestem nią podekscytowana i ciekawa, co teraz z nią zrobią.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że wybór Sweeney na nową dziewczynę Bonda rozpaliłby internet do czerwoności. Z drugiej strony serwis World of Reel zwraca uwagę, że w ostatnim czasie za aktorką ciągnie się szereg nieprzewidzianych kontrowersji, jak choćby społeczny odbiór reklamy dżinsów firmy American Eagle czy ujawnienie informacji, iż młoda gwiazda była w zeszłym roku zarejestrowaną wyborczynią Partii Republikańskiej. Ten fakt i zarazem wspomnianą reklamę spodni komplementował sam Donald Trump.

Data premiery filmu Bond 26 nie jest jeszcze znana.

Nowa dziewczyna Bonda - faworytki bukmacherów