Sydney Sweeney zaszufladkowana jako obiekt pożądania. "Kobiety nie powinny przepraszać"

W ramach kampanii promocyjnej filmu Christy Sydney Sweeney udzieliła obszernego wywiadu serwisowi Variety, w którym odniosła się do szeregu kwestii związanych ze swoją karierą. To właśnie z tej rozmowy pochodzą pogłoski o łączeniu jej z rolą nowej dziewczyny Bonda, na który to obrót spraw ma naciskać sam Jeff Bezos. W sieci jest również głośno o wątku dotyczącym szufladkowania aktorki jako kolejnego "symbolu seksu".
Sweeney przyznała, że z takim określeniem nie tylko ma problem, ale i nie daje na nie zgody. Młoda gwiazda stwierdziła, że jej ekranowe emploi jest konsekwencją tego, jak dobrze czuje się sama ze sobą - na tym polu chciałaby także pomóc innym kobietom:
Aktorka kategorycznie zaprzeczyła również internetowym spekulacjom, według których miała przechodzić zabiegi poprawiania urody. Jak sama przyznała, "panicznie boi się igieł".
Źródło: Variety