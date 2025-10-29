Reklama
Sydney Sweeney zaszufladkowana jako obiekt pożądania. "Kobiety nie powinny przepraszać"

Sydney Sweeney w ostatnim wywiadzie wyjawiła, że ma pewien kłopot z nieustannym szufladkowaniem jej jako nowego "symbolu seksu". Aktorka przyznała, że swoją ekranową ekspresją chce pomóc innym kobietom w byciu szczęśliwszymi z siebie samych. 
Piotr Piskozub
Sydney Sweeney Instagram
W ramach kampanii promocyjnej filmu Christy Sydney Sweeney udzieliła obszernego wywiadu serwisowi Variety, w którym odniosła się do szeregu kwestii związanych ze swoją karierą. To właśnie z tej rozmowy pochodzą pogłoski o łączeniu jej z rolą nowej dziewczyny Bonda, na który to obrót spraw ma naciskać sam Jeff Bezos. W sieci jest również głośno o wątku dotyczącym szufladkowania aktorki jako kolejnego "symbolu seksu". 

Sweeney przyznała, że z takim określeniem nie tylko ma problem, ale i nie daje na nie zgody. Młoda gwiazda stwierdziła, że jej ekranowe emploi jest konsekwencją tego, jak dobrze czuje się sama ze sobą - na tym polu chciałaby także pomóc innym kobietom:

Gram również kontrowersyjne postacie i myślę, że wiele osób sądzi, że mnie dzięki temu zna - ale tak naprawdę nie mają o mnie pojęcia. Kiedy więc ludzie myślą: Ona jest symbolem seksu albo Ona to wykorzystuje, to mam ochotę powiedzieć: Nie, po prostu czuję się silna i dobrze sama ze sobą, robię to wyłącznie dla siebie”. I mam nadzieję, że mogę zainspirować inne kobiety, by były pewne siebie, by pokazywały to, co mają, i czuły się dobrze (we własnym ciele - przyp. aut.) - przecież nie powinnyśmy za to przepraszać, ukrywać się albo zakrywać w żadnym miejscu.

Aktorka kategorycznie zaprzeczyła również internetowym spekulacjom, według których miała przechodzić zabiegi poprawiania urody. Jak sama przyznała, "panicznie boi się igieł". 

Aktorzy przed trzydziestką, którzy przynoszą największe zyski. Nastolatki podbijają box office

Źródło: Variety

