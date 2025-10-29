Sydney Sweeney zaszufladkowana jako obiekt pożądania. "Kobiety nie powinny przepraszać"

Instagram

W ramach kampanii promocyjnej filmu Christy Sydney Sweeney udzieliła obszernego wywiadu serwisowi Variety, w którym odniosła się do szeregu kwestii związanych ze swoją karierą. To właśnie z tej rozmowy pochodzą pogłoski o łączeniu jej z rolą nowej dziewczyny Bonda, na który to obrót spraw ma naciskać sam Jeff Bezos. W sieci jest również głośno o wątku dotyczącym szufladkowania aktorki jako kolejnego "symbolu seksu".

Sweeney przyznała, że z takim określeniem nie tylko ma problem, ale i nie daje na nie zgody. Młoda gwiazda stwierdziła, że jej ekranowe emploi jest konsekwencją tego, jak dobrze czuje się sama ze sobą - na tym polu chciałaby także pomóc innym kobietom:

Gram również kontrowersyjne postacie i myślę, że wiele osób sądzi, że mnie dzięki temu zna - ale tak naprawdę nie mają o mnie pojęcia. Kiedy więc ludzie myślą: „Ona jest symbolem seksu” albo „Ona to wykorzystuje”, to mam ochotę powiedzieć: „Nie, po prostu czuję się silna i dobrze sama ze sobą, robię to wyłącznie dla siebie”. I mam nadzieję, że mogę zainspirować inne kobiety, by były pewne siebie, by pokazywały to, co mają, i czuły się dobrze (we własnym ciele - przyp. aut.) - przecież nie powinnyśmy za to przepraszać, ukrywać się albo zakrywać w żadnym miejscu.

Aktorka kategorycznie zaprzeczyła również internetowym spekulacjom, według których miała przechodzić zabiegi poprawiania urody. Jak sama przyznała, "panicznie boi się igieł".

