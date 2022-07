Sylvester Stallone chce prawa do serii Rocky. Apeluje do producenta

fot. materiały prasowe

Sylvester Stallone jest uważany za twórcę serii Rocky, bo napisał jednak scenariusze do pierwszego filmu z 1966 roku i wszystkich sequeli (poza spin-offami). Aktor przyznaje we wpisie na Instagramie, że jest to dla niego bardzo bolesny temat, ale podjął decyzję, aby publicznie zaapelować do producenta Irwina Winklera o to, aby oddał mu to, co zostało z jego praw do serii.

Rocky - prawa do serii

- Po tym, jak Irwin kontroluje Rocky'ego przez 47 lat i teraz też Creeda, naprawdę chciałbym przynajmniej troszkę tego, co zostało z moich praw, zanim przekażesz je swoim dzieciom. Sądzę, że to byłby sprawiedliwy gest od tego 93-letniego dżentelmena.

Dodaje, że chciałby dostać te prawa, aby móc coś z Rocky'ego przekazać swoim dzieciom. Do postu na Instagramie dołączył rysunek Irwina Winklera, na którym wygląda jak wąż z ostrzem w ustach, więc można domniemywać, że aktor nie myśli za dobrze o producencie.

Rocky - dlaczego Stallone nie ma praw?

Portal Variety skontaktował się z aktorem, aby rozjaśnić tę kwestię. W rozmowie Sylvester Stallone wspomina, że za pracę przy Rockym zarobił razem 2,5 mln dolarów (gaża plus inne bonusy wynikające z umowy).Przyznaje, że wówczas nie zrobił nic w kwestii praw autorskich do serii, bo w tamtych czasach obowiązywały określone zasady biznesowe, które sprawiały, że nie działa się na nerwy kurze znoszącej złote jajka.

Przyznaje, że poruszał ten temat wcześniej, ale powiedziano mu, że zapłacono mu uczciwie i nic więcej nie wydarzyło się w temacie praw. Dlatego najpewniej aktor podjął decyzję, by zaapelować o to publicznie.