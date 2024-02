Sylvester Stallone wraca na lodowate ulice Filadelfii. Będzie gwiazdą thrillera The Epiphany

fot. Lionsgate

The Epiphany to nadchodzący thriller kryminalny, którego akcja będzie rozgrywać się w lodowatej, zimowej scenerii. W głównej roli zobaczymy Sylvestra Stallone'a, który wcieli się w postać twardego gliniarza, na którego czyha wielkie niebezpieczeństwo. Tym samym aktor będzie mógł wrócić do znanych ścieżek.

The Epiphany - co wiadomo o filmie?

Film przedstawi historię czekającego na emeryturę gliniarza (Stallone), który musi połączyć siły z młodszym detektywem (i byłym księdzem), aby powstrzymać seryjnego zabójcę podczas morderczej krucjaty ulicami Filadelfii.

Reżyserem The Epiphany będzie Will Eubank. Scenariusz został napisany przez Katie Lovejoy oraz Russella Sommera. Co ciekawe, film ma być zachowany w mroźnym klimacie, lecz produkcja rozpocznie się latem 2024 roku. Zdjęcia będą kręcone w Filadelfii, tym samym miejscu, gdzie Stallone pracował nad filmami z serii o Creedzie i Rocky'm.

Producentami zostaną Stallone oraz Braden Aftergood poprzez firmę Balboa Productions, natomiast Stuart Ford z AGC Studios będzie pełnić funkcje producenta wykonawczego. Zagraniczną dystrybucją zajmie się AGC International. Firma planuje niedługo przedstawić film potencjalnym kupcom.

Ostatnio Sly wystąpił w serialu Paramount+ Tulsa King. Ponadto, Stallone zaangażował się w produkcję oraz scenariusz do Creeda 3. Oprócz tego, we wrześniu 2023 roku na platformie Netflix zadebiutowała produkcja dokumentalna poświęcona temu aktorowi.