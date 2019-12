Sylwester 2019/20: TVP2, Polsat, TVN. Program TV na noc sylwestrową

Sylwester 2019/20: TVP2, Polsat, TVN - jak co roku na małych ekranach czekają nas koncerty i ciekawe seanse filmowe. Jak prezentuje się program TV na noc sylwestrową? Poniżej przedstawiamy Wam propozycje trzech największych stacji:

TVP2

Sylwester 2019 w TVP2 to przede wszystkim wielki koncert gwiazd estrady. Impreza Sylwester Marzeń z Dwójką ponownie będzie transmitowana z Zakopanego i rozpocznie się o 19:55. Koncert poprowadzą Rafał Brzozowski, Tomasz Kammel, Norbi, Robert Karpowicz i Ida Nowakowska.

Sylwester 2019 TVP2 - jakie gwiazdy wystąpią?

- Zenek Martyniuk i zespół Akcent

- Radek Liszewski i zespół Weekend

- Chico and the Gipsys

- Pupo

- Kombi ze Sławomirem Łosowskim

- Modern Talking

- Bajer Full

- Boys

- Piękni i Młodzi

- Milano

- Jorgus

- Playboys

- Domenico Modugno i Maryla Rodowicz

- Gromee

- Golec uOrkiestra

- Stefano Terrazzino

- Viki Gabo

- Roksana Węgiel

- Natalia Oreiro

Tak natomiast prezentuje się cały program TVP2 w godzinach popołudniowo-wieczornych. Co jeszcze będzie można obejrzeć?

- 16:20 - Jak zostać kotem

- 18:00 - Panorama

- 18:20 - Pogoda

- 18:35 - Życie to są chwile - benefis Zenona Martyniuka z okazji 30-lecia pracy artystycznej

- 19:55 - Sylwester Marzeń z Dwójką

- 05:05 - Roztańczony Narodowy, część 1.

POLSAT

Sylwester 2019 w Polsacie to również duży koncert muzyczny. W tym roku, podobnie jak ostatnio, transmisja poprowadzona będzie ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie - Sylwestrowa Moc Przebojów rozpocznie się o 20:00. Prowadzącymi będą Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Damian Kordas, Barbara Kurdej-Szatan, Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak.

Sylwester 2019 Polsat - jakie gwiazdy wystąpią?

- DJ Bobo

- Captain Jack

- La Bouche

- Layzee Fka Mr President

- Mikolas Josef

- Maciej Maleńczuk

- Cleo

- Michał Szpak

- Piersi

- Daj to głośniej

- Ronnie Ferrari

- Sławomir

- Feel

- Long and Junior

- Enej

- Future Folk

- Michał Wiśniewski

- After Party

- Miły Pan

- Defis

- MIG

Co jeszcze będzie można obejrzeć na Polsacie w Sylwestra 2019? Oto ramówka popołudniowo-wieczorna.

- 17:00 - Gliniarze (odcinek 192.)

- 18:00 - Pierwsza miłość (odcinek 2983.)

- 18:50 - Wydarzenia

- 19:20 - Sport

- 19:25 - Pogoda

- 19:30 - Świat według Kiepskich (odcinek 352.)

- 20:00 - Sylwestrowa Moc Przebojów

- 01:00 - Sylwester Polo TV

- 04:55 - Disco gramy! (odcinek 4618.)

TVN

Sylwester 2019 w TVN także zaprasza widzów na transmisję z koncertu - tym razem nie z Chorzowa i Zakopanego, a z Warszawy. Warszawa - stolica Sylwestra w TVN rozpocznie się o godzinie 19:45. Prowadzącymi będą Filip Chajzer, Patricia Kazadi, Oliwer Janiak, Marcin Prokop, Gabi Drzewiecka i Agustin Egurrola.

Sylwester 2019 TVN - jakie gwiazdy wystąpią?

- Edyta Górniak

- Ania Karwan

- Sylwia Grzeszczak

- Liber

- Bajm

- Perfect

- Baranovski

- Natalia Szroeder

- Kombii z Grzegorzem Skawińskim

- Grzegorz Hyży

- Blue Cafe

- Patrycja Markowska

- Pectus

- Sławek Uniatowski

- Reni Jusis

- Ewelina Lisowska

- Aleksandra Gintrowska

Oto program stacji TVN na 31 grudnia w godzinach popołudniowo-wieczornych:

- 17:00 - Kuchenne rewolucje (odcinek 10, sezon 16)

- 17:55 - Warszawa - stolica Sylwestra 2019 - relacja z przygotowań

- 18:00 - Ukryta prawda (odcinek 728)

- 19:00 - Fakty

- 19:25 - Sport

- 19:35 - Pogoda

- 19:45 - Warszawa - stolica Sylwestra 2019

- 00:55 - Holiday

- 03:20 - Inni