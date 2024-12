Aktor z Yellowstone komentuje nieobecność Kevina Costnera. Bez niego było łatwiej?

fot. Paramount Network

Rozmawiając z magazynem Esquire Luke Grimes podzielił się szczerą opinią odnośnie odejścia Kevina Costnera z serialu Yellowstone. Przyznał, że jego nieobecność była... ułatwieniem. Pod jakim względem?

- Oby wszyscy zobaczyli, że już nadszedł czas. Mówiąc naprawdę szczerze, odejście Kevina oznaczało również częściowy koniec konfliktu. Oczywiście nie sprawiało to, że przebywanie w pobliżu było super zabawne. Nie wytykam palcami, ale to był właściwie najłatwiejszy sezon, jaki nakręciliśmy.

fot. Paramount+

Luke Grimes o kręceniu finałowego sezonu Yellowstone

Nieobecność Costnera za kulisami pozwoliła także postaci granej przez Grimesa, Kayce'owi Duttonowi, dobrze prosperować na ekranie. Jak sam aktor opisuje, to już stało się żartem wśród ekipy na planie.

- Durny kowboj wreszcie się ogarnął. (...) To postać, która zawsze była pod kontrolą ojca - po prostu schodził na dalszy plan, bo wolałby zostać niezauważony niż musieć robić to, czego chciał jego tata. Teraz może to wszystko ogarnąć i zrobić krok naprzód.

