Zwiastun kontrowersyjnego religijnego filmu. Nicholas Cage w roli głównej
Zwiastun filmu Syn Cieśli pokazuje Nicholasa Cage'a jako biblijnego Józefa. Film opowie o jego problemach z wychowaniem młodego Jezusa, wokół którego zaczynają dziać się niepokojące rzeczy...
Pojawił się pierwszy zwiastun filmu Syn Cieśli z Nicolasem Cagem w roli głównej. Aktor wcieli się postać przypominającą biblijnego Józefa, który musi poradzić sobie z tym, że jego syn zaczyna dorastać, a wokół niego zaczynają dziać się nienaturalne i niepokojące zjawiska.
Syn Cieśli - zwiastun
Film przedstawi mroczną historię rodziny ukrywającej się w Egipcie w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Syn, określany w zarysie opowieści Chłopcem, pod wpływem innego dziecka przejdzie tajemniczą przemianę i zacznie buntować się przeciwko swojemu ojcu, Cieśli, ujawniając jednocześnie fakt posiadania nadnaturalnych mocy. Ich manifestacja sprawi, że cała rodzina będzie musiała zmagać się z nowymi zagrożeniami - także tymi mającymi nadprzyrodzony charakter.
Cage występuje u boku FKA Twigs, a obok nich zagrają także Noaha Jupe i Souheili Yacoub. Film wyreżyseruje egipsko-amerykański reżyser Lotfy Nathan. Twórca miał czerpać inspirację ze apokryficznej Ewangelii Dzieciństwa Tomasza przy tworzeniu scenariusza. Tekst, pochodzący z II wieku n.e., opisuje dzieciństwo Jezusa w Egipcie.
Produkcja zapowiadana jest na jesień 2025 roku.
