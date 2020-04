Szadź - kiedy premiera serialu Player.pl? Zobacz zdjęcia

Premiera serialu Szadź odbędzie się 30 kwietnia w Player.pl. Tradycyjnie każdy nowy odcinek będzie pojawiać się w platformie co tydzień.

W obsadzie są Aleksandra Popławska, Maciej Stuhr, Bartosz Gelner, Cezary Łukaszewicz, Anna Cieślak, Zofia Domalik, Barbara Kurzaj, Emma Giegżno, Mirosław Zbrojewicz. Producentem jest Tomasz Blachnicki, producentem wykonawczym Michał Kwieciński i Akson Studio.

Za kamerą stoją Sławomir Fabicki oraz Maciej Bochniak, a autorem scenariusza Paulina Murawska we współpracy z Igorem Brejdygantem (autor książki na bazie której serial powstał0 i Michałem Godzicem.

Szadź - zdjęcia

Szadź

Szadź - o czym serial?

Fabuła serialu skupia się wokół śledztwa prowadzonego przez komisarz Agnieszkę Polkowską (Aleksandra Popławska). Gdy w pobliżu Opola zostają znalezione zwłoki młodej dziewczyny policja przypuszcza, że może to być zbrodnia na tle religijnym. Szczególną uwagę zwraca pozostawiony na ciele ofiary medalik z figurką Serafina. Wszystko wskazuje również na to, że sprawcą jest seryjny morderca. Śledztwem zaczyna interesować się Komenda Wojewódzka, która wysyła na miejsce komisarza Mrówca (Bartosz Gelner). Początki jego współpracy z Polkowską nie będą należały do najłatwiejszych. W tym czasie Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr) rozpoczyna kolejne zajęcia na uczelni. Jego uwagę zwraca jedna ze studentek.