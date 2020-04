Player.pl - filmy i seriale na kwiecień. Co w ofercie?

Player.pl ogłosił szczegóły nowości w ofercie platformy. Mamy tutaj filmy i seriale, które już są dostępne w ofercie lub pojawią się do końca kwietnia 2020 roku. W tym specjalne pasmo przygotowane na Wielkanoc 2020.

10 kwietnia do oferty dodano takie tytuły jak 1917 i Nadzwyczajni. Pierwszy to oczywiście oscarowy hi z początku 2020 roku, który stał się od razu klasykiem kina wojennego. Dostępny jest też Bloodshot z Vinem Dieselem, którego premiera VOD została przyspieszona przez koronawirusa. Za niego trzeba zapłacić 25 złotych za 48-godzinny dostęp.

Co przygotowano na Wielkanoc? Oto cykl Wielkanocna rozrywka: Alicja w Krainie Czarów, Alicja po drugiej stronie lustra, Czarownica, Czarownica 2, Zakochani w Rzymie, Bohemian Rhapsody, Poznajmy się jeszcze raz oraz Piękna i Bestia. A także pierwszy sezon serialu Co robimy w ukryciu.

17 kwietnia pojawią się: Dżentelmeni w reżyserii Guya Ritchiego, a 25 kwietnia będziemy mogli obejrzeć Jumanji: Następny poziom.

Ponadto na początku kwietnia do platformy trafiły: Kraina lodu 2, Oficer i szpieg, Siła marzeń, Bad Boy, Autor widmo, Coco Chanel, Człowiek, który gapił się na kozy, Idealny facet dla mojej dziewczyny, Iluzjonista, Lejdis, Pomiędzy słowami, Rzeź, Tajne przez poufne czy Testosteron.

Więcej informacji na stronie vod.naekranie.pl.