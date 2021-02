Szarlatan Agnieszki Holland na oscarowej shortliście. Brak Szumowskiej

źródło: zrzut ekranu

15 filmów nieanglojęzycznych przeszło do następnego etapu i będzie walczyło o nominację do 93 Gali Oscarowej. O miejsce na shortliście ubiegały się filmy z 93 krajów, w tym Śniegu już nigdy nie będzie w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. Niestety, Polski kandydat nie dostał się na short listę. Znajduje się na niej za to Szarlatan w reżyserii Agnieszki Holland, który reprezentuje Czechy. Nie zostaje nam nic innego jak trzymać, kciuki za tą koprodukcję. Ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku.

Szarlatan to dramat biograficzny o człowieku obdarzonym zdolnościami leczniczymi. Akcja rozgrywać się będzie na tle wydarzeń XX wieku. Historia inspirowana jest życiem uzdrowiciela Jana Mikoláška, który wprawiał w zdumienie pokolenia dzięki niesamowitym umiejętnościom diagnozowania i leczenia chorób za pomocą ziół, narażając się na obstrukcję ze strony komunistycznego establishmentu.

Czekamy jeszcze na wiadomości czy inny polski film będzie miał szansę zawalczyć po Oscara, animacja Zabij to i wyjedź z tego miasta.