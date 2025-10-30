Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowy film obok 4. sezonu Wiedźmina - w jakiej kolejności oglądać?

4. sezon Wiedźmina jest już dostępny na Netflixie, ale obok niego w platformie zadebiutował także pełnometrażowy film Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina. Obie produkcje zostały dodane do serwisu jednocześnie, a co ważne są ze sobą fabularnie powiązane.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Wiedźmin 
netflix
Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - oficjalny kadr z filmu fot. Netflix
Reklama

30 października w Netflixie zadebiutował czwarty sezon Wiedźmina. Nie jest to jednak jedyna premiera dla fanów świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. Jednocześnie do platformy streamingowej dodano film fabularny Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina, w którym istotną rolę odgrywa Ciri (Freya Allan). O co chodzi i w jakiej kolejności oglądać? Zrobiono to po cichu i trudno go zauważyć na stronie głównej platformy.

Przeczytaj koniecznie: Recenzja 4. sezonu Wiedźmina

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - jak oglądać?

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina to pełnometrażowy film, który należy obejrzeć po zakończeniu czwartego sezonu Wiedźmina. Tak też sugeruje sam Netflix. Dotyczy to powiązań fabularnych z serialem, które mogą być spoilerowe.

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - co wiemy?

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina były planowanym serialem osadzonym w świecie Wiedźmina, który nakręcono ponad dwa lata temu. Jednak - jak informowaliśmy - ponoć wyszło koszmarnie, ponieważ, gdy osoby decyzyjne z Netflixa zobaczyły, co nakręcono po dwóch z sześciu miesięcy zdjęć, zdecydowały się skasować projekt. Ostatecznie jednak postanowiono zainwestować pieniądze, by go dokończyć i z serialu zrobić krótki film. Tak informowano nieoficjalnie: Netflix nigdy nie odniósł się do plotek.

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - oficjalny kadr z filmu

arrow-left
Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - oficjalny kadr z filmu
fot. Netflix
arrow-right

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - opis fabuły oraz obsada

Sześcioro nastoletnich złodziei musi wykorzystać swoje przestępcze umiejętności, planując największy napad w swojej karierze na najniebezpieczniejszą grupę przestępczą w królestwie.

W obsadzie znaleźli się: Ben Radcliffe jako Giselher, Christelle Elwin jako Mistle, Fabian McCallum jako Kayleigh, Aggy K. Adams jako Iskra, Juliette Alexandra jako Reef, Connor Crawford jako Asse, Dolph Lundgren jako Brehen, Sharlto Copley jako Leo Bonhart, Deoudone Pretorius jako Juniper, Morgan Jade Santo jako Dulcie, Bianca Simone Mannie jako Sonor, Carla Fonseca Mokgata jako Orlam, Litha Bam jako Miss Skret, Stevel Marc jako Lord Ridot, Aubrey Shelton jako Barker oraz Warren Masemola.

Źródło: Netflix

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Wiedźmin 
netflix
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,9

2019
Wiedźmin
Oglądaj TERAZ Wiedźmin Przygodowy

Najnowsze

1 Spartacus: House of Ashur
-

Zwiastun nowego Spartakusa tylko dla dorosłych. Zobacz bez cenzury!

2 Super Mario Bros. Film
-
Plotka

Powstanie kinowe uniwersum... Nintendo? Franczyza obejmie nie tylko Mario

3 Śleboda
-

Będzie kontynuacja Ślebody. SkyShowtime zapowiada nowy polski serial oryginalny

4 Samsung The Premiere 5
-

Projektor Samsung The Premiere 5 wjeżdża do Polski

5 Władca Pierścieni - MMORPG od twórców New World
-

Amazon kasuje gry. MMORPG w świecie Władcy Pierścieni trafiło do kosza

6 RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu
-

RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e05

Chicago Fire

s27e07

Miasteczko South Park

s11e05

Chicago Med

s13e05

Chicago PD

s04e04

Wiedźmin

s04e08

Wiedźmin

s04e02

Wiedźmin

s04e05

Wiedźmin
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Clémence Poésy
Clémence Poésy

ur. 1982, kończy 43 lat

Fiona Dourif
Fiona Dourif

ur. 1981, kończy 44 lat

Maria Thayer
Maria Thayer

ur. 1975, kończy 50 lat

Nia Long
Nia Long

ur. 1970, kończy 55 lat

Michael Beach
Michael Beach

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV