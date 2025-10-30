Nowy film obok 4. sezonu Wiedźmina - w jakiej kolejności oglądać?

fot. Netflix

Reklama

30 października w Netflixie zadebiutował czwarty sezon Wiedźmina. Nie jest to jednak jedyna premiera dla fanów świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. Jednocześnie do platformy streamingowej dodano film fabularny Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina, w którym istotną rolę odgrywa Ciri (Freya Allan). O co chodzi i w jakiej kolejności oglądać? Zrobiono to po cichu i trudno go zauważyć na stronie głównej platformy.

Przeczytaj koniecznie: Recenzja 4. sezonu Wiedźmina

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - jak oglądać?

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina to pełnometrażowy film, który należy obejrzeć po zakończeniu czwartego sezonu Wiedźmina. Tak też sugeruje sam Netflix. Dotyczy to powiązań fabularnych z serialem, które mogą być spoilerowe.

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - co wiemy?

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina były planowanym serialem osadzonym w świecie Wiedźmina, który nakręcono ponad dwa lata temu. Jednak - jak informowaliśmy - ponoć wyszło koszmarnie, ponieważ, gdy osoby decyzyjne z Netflixa zobaczyły, co nakręcono po dwóch z sześciu miesięcy zdjęć, zdecydowały się skasować projekt. Ostatecznie jednak postanowiono zainwestować pieniądze, by go dokończyć i z serialu zrobić krótki film. Tak informowano nieoficjalnie: Netflix nigdy nie odniósł się do plotek.

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - oficjalny kadr z filmu Zobacz więcej Reklama

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - opis fabuły oraz obsada

Sześcioro nastoletnich złodziei musi wykorzystać swoje przestępcze umiejętności, planując największy napad w swojej karierze na najniebezpieczniejszą grupę przestępczą w królestwie.

W obsadzie znaleźli się: Ben Radcliffe jako Giselher, Christelle Elwin jako Mistle, Fabian McCallum jako Kayleigh, Aggy K. Adams jako Iskra, Juliette Alexandra jako Reef, Connor Crawford jako Asse, Dolph Lundgren jako Brehen, Sharlto Copley jako Leo Bonhart, Deoudone Pretorius jako Juniper, Morgan Jade Santo jako Dulcie, Bianca Simone Mannie jako Sonor, Carla Fonseca Mokgata jako Orlam, Litha Bam jako Miss Skret, Stevel Marc jako Lord Ridot, Aubrey Shelton jako Barker oraz Warren Masemola.