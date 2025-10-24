Teaser 4. sezonu serialu Szepty mroku. Jest data premiery i opis fabuły
Szepty mroku powrócą z nowym sezonem na początku 2026 roku. Stacja AMC podzieliła się krótkim teaserem zapowiadającym nową zagadkę do rozwiązania.
Szepty mroku to serial oparty na serii książek Tony’ego Hillermana, który opowiada o funkcjonariuszach plemiennej policji Navajo, rozwiązujących zagadki brutalnych morderstw w latach 70. XX wieku. 4. sezon kryminalnego serialu będzie mieć premierę 15 lutego 2026 roku w amerykańskiej stacji AMC oraz na platformie AMC+. W związku z tym opublikowano również teaser, który zapowiada najnowszą sprawę porucznika Joe Leaphorna (Zahn McClarnon). Zobaczcie poniżej.
Szepty mroku - teaser 4. sezonu
Szepty mroku - fabuła 4. sezonu
Czwarty sezon koncentruje się na poszukiwaniach zaginionej dziewczyny z plemienia Navajo. Leaphorn (McClarnon), Chee (Kiowa Gordon) i Manuelito (Jessica Matten) z bezpiecznego terenu Navajo Nation trafiają do wrogiego Los Angeles lat 70. XX wieku. Tam muszą walczyć z czasem, aby uratować dziewczynę przed obsesyjnym zabójcą powiązanym ze zorganizowaną przestępczością.
W nowej serii Szeptów mroku do obsady dołączyli: Franka Potente jako Irene Vaggan; Isabel DeRoy-Olson jako Billie Tsosie; Chaske Spencer jako Sonny, Luke Barnett jako agent FBI Toby Shaw i Titus Welliver jako Dominic McNair. Do roli Gordo Seny powróci A Martinez.
Za produkcję wykonawczą odpowiadają m.in. Robert Redford, George R. R. Martin i twórca serialu Graham Roland. Showrunnerem jest John Wirth (Hell on Wheels: Witaj w piekle, Terminator: Kroniki Sary Connor, Wrogie niebo).
Źródło: Deadline
