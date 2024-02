Szogun - będzie 2. sezon? Producenci odnoszą się do potencjalnej przyszłości serialu

fot. Disney+

Reklama

Wygląda na to, że Szogun ma ogromne szanse stać się nowym hitem serialowym. Krytycy filmowi są zachwyceni produkcją, która jest nawet porównywana do Gry o tron. Jednak czy istnieje szansa na drugi sezon, mimo że pierwszy opowiedział całą historię z powieści Jamesa Clavella? Jest odpowiedź producentów serialu.

Szogun - będzie 2. sezon?

Rozmawiając z The Direct, showrunner Justin Marks przypomniał, że serial kończy się dokładnie na tym samym momencie, co książka Clavella.

- Myślę, że opowiedzieliśmy całą fabułę książki. Docieramy do końca. Mam nadzieję, że czytelnicy dostrzegą, że jest to dokładnie zakończenie powieści. Jesteśmy tym podekscytowani, bo finał, który James Clavell zaproponował w swojej książce, zaskakuje. I jest coś pięknego w tej dwuznaczności. Ale wiesz, takie historie opowiadamy. Powiem też, że to zajęło nam pięć lat. Ten serial jest starszy niż dwójka naszych dzieci. Wiesz, to dużo.

Niezależnie od tego, czy Szogun doczeka się wznowienia, producentka wykonawcza Rachel Kondo zacytowała słowa Cosmo Jarvisa. Podobnie jak aktor chciałaby, aby serial stał się "katalizatorem dla widzów, aby mogli w nowy sposób zetknąć się z historią Japonii".

Z kolei Marks dodał, że chciałby, aby projekt "wzbudził nową ciekawość" w Stanach Zjednoczonych, co wywoła kolejne filmy, seriale oraz gry komputerowe stworzone w tej samej przestrzeni narracyjnej.

Zobacz także:

Szogun - zdjęcia

Szogun

Pierwsze odcinki są już dostępne na Disney+.