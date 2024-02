Szogun - Hiroyuki Sanada jako człowiek orkiestra podczas prac na planie. "Wskazał nam ludzi, których mieliśmy zatrudniać"

fot. Disney+

Reklama

W nowym, widowiskowym serialu FX na podstawie książki Jamesa Clavella, czyli Szogunie, duże znaczenie i nacisk położono na pokazanie fabuły z perspektywy japońskiej. W celu jak najlepszego ujęcia całej kultury na ekranie, twórcy serialu, Justin Marks oraz Rachel Kondo, postanowili powierzyć rolę producenta wykonawczego Hiroyukiemu Sanadze, który w Japonii jest wielkim nazwiskiem i ikoną kina, zaś w Hollywood również odnajduje się od wielu lat i posiada niezbędne doświadczenie. Aktor wziął udział w wielu zachodnich produkcjach, dzięki czemu stał się cennym zasobem wiedzy dla twórców o tym jak nie pokazywać japońskiej kultury na ekranie, gdy przygotowuje się produkcję właśnie dla Zachodu. Sanada potraktował zadanie poważnie. O wpływie aktora na serial wypowiedział się współtwórca serialu, Justin Marks.

Punkt widzenia, który on wniósł, a który był tak ważny i kluczowy dla powstawania serialu, to: "Brałem udział w filmach tu, w Hollywood, w Stanach Zjednoczonych od 25 lat i widziałem na oczy każdy błąd jaki popełniano w pokazywaniu mojej kultury na ekranie". Dlatego daliśmy mu do uzupełnienia listę rzeczy do zrobienia i tych, których powinniśmy unikać na co dzień podczas tworzenia serialu, a ten zamiast tego wskazał nam ludzi, których mieliśmy zatrudniać.

Szogun - Hiroyuki Sanada, czyli człowiek od wszystkiego

To Sanada zatrudnił japońskiego producenta Eriko Miyagawę, a także historyków, tłumaczy, analityków języka i ekspertów od wizualiów. Sanada nie tylko znajdował odpowiednich ludzi na właściwe miejsce, ale również był w stanie przekonać ich do zostawienia domu na większą część roku. Marks kontynuował i wspomniał o tym, że Sanada każdego dnia upewniał się, że wszystko miało swoje miejsce - że każdy kostium dobrze dobrano, każdą fryzurę zaprojektowano, a japońska ekipa jest dobrze traktowana na planie, ponieważ byli gośćmi, więc twórcy chcieli aby czuli sie jak najbardziej komfortowo i mieli możliwość wypowiedzenia się, gdy coś było nie tak.

Rachel Kondo dodała, że Sanada robił to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla młodszej generacji, która podjęła się pracy przy serialu często z jego powodu.

Szogun - opis fabuły

Serial opowiada historię angielskiego żeglarza Johna Blackthorne’a, którego statek rozbija się u wybrzeży feudalnej Japonii około 1600 roku. Po wielu staraniach i ciężkich próbach mężczyzna w końcu zostaje powiernikiem Lorda Toronagi, potężnego daimyo (feudalnego pana).