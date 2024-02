Szogun miał spot na Super Bowl. Klimatyczny!

fot. Disney+

Reklama

Decyzja Disneya o tym, by promować Szoguna na Super Bowl 2024 nie była na pewno łatwa. Za emisję 30-sekundowego materiału trzeba było zapłacić około 7 mln dolarów, co jest najwyższą kwotą w historii Super Bowl. Ten rekord został ustanowiony w 2023 roku. Biorąc jednak, że po pierwszych recenzjach wszyscy są zgodni: to arcydzieło i ma on 100% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes, Disney wie, że ma hit w rękach. Za produkcję odpowiada jednak znana z jakościowych seriali amerykańska telewizja kablowa FX. Emisja będzie w Ameryce Północnej także na platformie Hulu, a na świecie, w tym w Polsce w Disney+.

Szogun - spot z Super Bowl

Wspomniany w spocie zwiastun można obejrzeć tutaj.

Szogun

Szogun - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się w 1600 roku u schyłku trwającej prawie wiek wojny domowej w Japonii. Yoshii Toranaga walczy o życie, gdy rada regentów zmawia się przeciwko niemu. W tym czasie tajemniczy statek z Europy zostaje odnaleziony nieopodal wioski rybackiej.

W obsadzie są Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi, Tokuma Nishioka, Shinnosuke Abe, Yuki Kura oraz Fumi Nikaido.. Za sterami stoi Justin Marks, znany z serialu Odpowiednik.

Szogun - premiera w Polsce odbędzie się 27 lutego 2024 roku w Disney+.