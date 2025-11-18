Szogun - Hiroyuki Sanada zapowiada więcej akcji, intryg i rodzinnych dramatów w 2. sezonie

fot. materiały prasowe

Hiroyuki Sanada obiecuje, że w drugim sezonie Szoguna będzie więcej akcji, intryg i rodzinnych dramatów. Potwierdza, że fabuła rozgrywa się dziesięć lat po wydarzeniach z finału pierwszej serii.

Szogun - co wiemy o 2. sezonie?

Tak Sanada zapowiada nowy sezon:

- Robię się coraz starszy, ale wciąż nie mamy pokoju w Japonii. Musimy o niego walczyć. Będzie dużo więcej akcji, intryg i rodzinnych dramatów niż w pierwszym sezonie.

Według Sanady kluczem do sukcesu Szoguna była autentyczność przedstawionego świata, bo serial pokazał Japonię i jej kulturę w sposób prawdziwy i realistyczny. A tak wyjaśnił, dlaczego serial nie będzie kręcony w Japonii:

- Vancouver to dobra lokacja bez wielu współczesnych budynków, kabli, więc bez potrzeby używania CGI. W Japonii trudno znaleźć dużą lokację z krajobrazami bez współczesnych budynków.

Oznacza to, że okolice Vancouver dostarczają twórcom wielu potrzebnych krajobrazów, w których mogą kręcić i udawać Japonię, a w Kraju Kwitnącej Wiśni trudno o takie miejsca. Według Sanady większość zdjęć można bez problemu zrealizować bez utraty autentyczności. Przyznaje jednak, że być może nakręcą ujęcia prawdziwych japońskich zamków, świątyń i starych budynków, by je dodać do serialu. Pierwszy sezon był w całości kręcony w Vancouver i okolicach, które mają odpowiednio rozbudowaną infrastrukturę filmową.

Ujawniono, że do obsady dołączył Ren Meguro (Silent, Phases of Moon), który jest aktorem i gwiazdą J-popu. Wcieli się w Kazutadę, ale nie ujawniono szczegółów fabularnych tej postaci.

W obsadzie nowego sezonu powracają także Fumi Nikaidô jako Ochiba, Shinnosuke Abe jako Buntaro, Hiroto Kanai jako Omi, Yoriko Dôguchi jako Kiri, Tommy Bastow jako Alvito, Yuko Miyamoto jako Gin, Eita Okuno jako Saeki oraz Yuka Kouri jako Kiku.

Do obsady dołączają nowi aktorzy. Mamy tutaj takie nazwiska jak Asami Mizukawa (jako Aya), Masataka Kubota (Hyūga), Sho Kaneta (Hidenobu), Takaaki Enoki (pan Ito) oraz Jun Kunimura (Gōda).

Data premiery nie została ustalona.