Szogun - twórcy wrócą do książek Jamesa Clavella? Wskazują tytuł; jest też absurdalny pomysł na spin-off

Serial Szogun już za nami - produkcja, którą w Polsce można oglądać na Disney+, bez wątpienia jest jednym z najlepszych małoekranowych dzieł tego roku. Nie dziwi więc specjalnie, że niektórzy internauci próbują w sieci znaleźć odpowiedź na pytanie o to, czy jej 2. sezon powstanie. Twórcy Szoguna, Justin Marks i Rachel Kondo, wykluczają jednak taką możliwość, co wcale nie oznacza, że nie chcieliby wrócić do świata książek Jamesa Clavella.

W rozmowie z serwisem Collider wskazali oni nawet tytuł powieści, której adaptację z chęcią by stworzyli. Jak przedstawia to Marks:

Muszę wyznać, że ostatnio przekopujemy się przez Tai-Pan (drugą część Sagi Azjatyckiej, opowiadającą o powstaniu Hongkongu w 1841 roku - przyp. aut). To świetna książka. Gdy tylko ją podniosłem, pomyślałem sobie: "Czy piorun może mnie trafić dwa razy?". Później natomiast: "O mój Boże, on jest tak wspaniałym pisarzem - tu pokazuje, że jest doskonały z zupełnie innych powodów". Jest dla mnie jasne, że któregoś dnia nakręcimy Tai-Pan. Na razie mówimy o tym wyłącznie w kategorii żartu, ale kto wie? Jeszcze nie skończyłem lektury, ale myślę, że gdybyśmy mieli to zrobić, to musiałoby być lepsze niż książka - choć nie wiem, czy to w ogóle możliwe.

Kondo dodała natomiast, że w trakcie prac na planie Szoguna wraz z Marksem, który w życiu prywatnym jest jej mężem, snuli rozmaite plany na ewentualnie historie poboczne. To właśnie w ten sposób zrodził się absurdalny pomysł na spin-off Szoguna; miałby on być zatytułowany... Yabushige w Londynie i odnosić się do faktu, że jego tytułowy bohater w ostatnim odcinku serialu chciał, by Anjin zabrał go do Anglii.

Na koniec wywiadu oboje wrócili do kwestii adaptacji książek Clavella:

Nie powiemy teraz, że nigdy nie znajdziemy takiego pomysłu, w którym serial okazałby się lepszy od książki. Po prostu nie mamy go w tej chwili. To nie tak, że ta kwestia spędza nam sen z powiek, ale to jest jasne - to musiałoby być lepsze niż książka.

