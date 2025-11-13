placeholder
Szogun - obsada 2. sezonu ujawniona. Wiemy, kiedy rozgrywa się akcja!

Prace przygotowawcze do 2. sezonu Szoguna dobiegają końca. Efektem tego jest obsada nowych odcinków, w której są nowe twarze, ale także kilka powracających nazwisk. Wiemy również, kiedy rozpoczną się prace na planie.
Szogun fot. materiały prasowe
Oficjalnie ogłoszono, że prace na planie drugiego sezonu Szoguna rozpoczną się w styczniu 2026 roku. Niestety, serial ponownie będzie kręcony w Vancouver, tak jak pierwsza seria, więc fani mający nadzieję na zdjęcia w Japonii będą rozczarowani. Na ten moment nie ma żadnych informacji, czy twórcy planują kręcić jakiekolwiek sceny w Kraju Kwitnącej Wiśni. W głównych rolach powrócą Hiroyuki Sanada oraz Cosmo Jarvis.

Szogun - obsada 2. sezonu

W obsadzie powracają także Fumi Nikaidô jako Ochiba, Shinnosuke Abe jako Buntaro, Hiroto Kanai jako Omi, Yoriko Dôguchi jako Kiri, Tommy Bastow jako Alvito, Yuko Miyamoto jako Gin, Eita Okuno jako Saeki oraz Yuka Kouri jako Kiku.

Do obsady dołączają nowi aktorzy. Mamy tutaj takie nazwiska jak Asami Mizukawa (jako Aya), Masataka Kubota (Hyūga), Sho Kaneta (Hidenobu), Takaaki Enoki (pan Ito) oraz Jun Kunimura (Gōda).

Potwierdzono, że na całym świecie, poza USA, drugi sezon będzie premierowo pokazywany w Disney+, więc w tym aspekcie nic nie uległo zmianie.

fot. Disney+

Szogun - informacje o fabule 2. sezonu

Historia drugiej serii rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach z finału pierwszego sezonu. Potwierdzono, że fabuła, tak jak w przypadku książki będącej podstawą pierwszego sezonu, jest inspirowana prawdziwymi postaciami z historii Japonii. Zarówno Toranaga, jak i John Blackthorne zostali oparci na prawdziwych postaciach, których łączyła relacja.

Szogun- scenarzyści, reżyser

W ekipie scenarzystów nowego sezonu są Rachel Kondo (twórczyni), Justin Marks (twórca), Shannon Goss, Matt Lambert, Maegan Houang, Emily Yoshida, Caillin Puente oraz Sofie Somoroff.

W ekipie reżyserów są Hiromi Kamata (6. odcinek pierwszego sezonu), Takeshi Fukunaga (7. odcinek pierwszego sezonu), Anthony Byrne (Say Nothing), Kate Heron (znana z hitu Loki) oraz sam Justin Marks.

Data premiery Szoguna nie została ustalona.

Źródło: deadline.com

